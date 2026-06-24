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Acuerdo entre Irán y EEUU no hace referencia a los misiles balísticos

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó hoy que el memorando de entendimiento suscrito entre Irán y Estados Unidos, con mediación pakistaní, no contiene cláusulas relacionadas con los misiles balísticos iraníes.

Sharif realizó esas declaraciones durante una reunión de delegaciones celebrada en el marco de la visita a Pakistán del presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

“El memorando de entendimiento de Islamabad no menciona los misiles balísticos. Nunca fueron tratados, no estaban en la agenda y la parte iraní nunca quiso discutirlos”, declaró el jefe de Gobierno pakistaní.

El mandatario advirtió además que existen actores internacionales interesados en sabotear el acuerdo y sostuvo que estos no desean que Irán recupere su fortaleza y alcance mayores niveles de desarrollo.

Sharif rechazó lo que calificó de doble moral respecto a la posesión de misiles balísticos y consideró inaceptable que algunos países puedan disponer de ese tipo de armamento mientras se prohíba a Irán hacerlo.

El primer ministro elogió la labor de los funcionarios pakistaníes durante el proceso negociador y agradeció a Qatar, Arabia Saudita, Türkiye y Egipto por su respaldo a los esfuerzos de mediación de Islamabad.

Asimismo, aseguró que Pakistán mantendrá su labor mediadora hasta lograr una paz duradera, basada en la dignidad y el respeto mutuo.

El 14 de junio, Irán y Estados Unidos anunciaron un memorando de entendimiento de 14 puntos, mediado por Pakistán, con el propósito de poner fin a la guerra y resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación.

El documento, denominado Entendimiento de Islamabad, entró en vigor el 18 de junio tras ser firmado electrónicamente por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo incluye disposiciones sobre el fin de la guerra, incluso en Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

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