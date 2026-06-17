Padres de la Termoeléctrica de Cienfuegos: Genaro Márquez Gómez

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Genaro Márquez García lleva más de 40 años de labor en la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos. Allí, entre hierros, ha forjado una familia de trabajo, primero como mecánico y actualmente como jefe de brigada.

“Todos estos años ha sido un trabajo grande con los mantenimientos y ha sido mucho sacrificio de todos; no solo de los jefes de brigada, para los trabajadores también; aunque nosotros trabajamos conjuntamente con los mecánicos para ayudar porque hay que salir siempre adelante.

“Enfrentamos las mismas dificultades que tiene todo el mundo en la calle con el problema de los apagones; nosotros trabajamos las horas que hagan falta. Yo siempre digo al salir de mi casa que sé la hora en que lo hago, pero no a la que puedo regresar porque si se presenta cualquier avería o eventualidad hay que quedarse hasta que se solucione. Hemos tenido momentos de pasar 24 horas consecutivas sin salir de aquí. Es un trabajo arduo y tiene mucho sacrificio.

“Para mí es un orgullo, llevo 40 años aquí; prácticamente he echado mi vida en este lugar”, asegura.

Y en estas cuatro décadas, Genaro ha sabido mantener, amar y fortalecer a su propia familia. Esposa, hijos, nietos forman parte de su círculo filial más cercano.

¿Cómo logra equilibrar ambos frentes?, indago.

“La esposa mía entiende el trabajo de nosotros; ya son 40 años aquí y llevamos 44 años de casados y ella sabe cómo es mi trabajo. A veces llego temprano y atiendo todas las cosas que hay que hacer y hasta puedo salir los fines de semana a buscar lo necesario para mantener la casa.

“Los muchachos siempre han sido bien atendidos por su mamá y su abuela, pero también por mí que no he descuidado su formación.

Un nieto suyo labora actualmente con usted, le digo y no esconde el orgullo para responderme.

“Sí, cómo no. Tengo un nieto trabajando aquí; se llama Gabriel Ricardo y le gusta la actividad de refrigeración y tengo dos nietos más que están en la secundaria básica que, según ellos me han expresado, quieren seguir el mismo ejemplo mío y trabajar en la termoeléctrica también. Para nosotros siempre ha sido un orgullo, ¿No?, de los padres traer a los hijos, es una tradición de los antiguos trabajadores de la empresa eléctrica que siempre trataban de insertar al familiar, al hijo, o al hermano en el sector y eso no se ha perdido”.

Genaro Márquez García lleva más de 40 años de labor en la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos. Allí, entre hierros, ha forjado una familia de trabajo, pero también ha sabido mantener, amar y fortalecer la suya propia.

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