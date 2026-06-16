Empresa Recuperadora de Materias Primas de Cienfuegos sobresale en las exportaciones

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Generando divisas directas para Cuba, la Empresa de Recuperación de Materias Primas de Cienfuegos sobrecumple en un 120 por ciento el Plan de Exportación 2026 acumulado hasta la fecha y supera la cifra del año anterior, con beneficios para la propia entidad.

La meta de los cienfuegueros asciende a más de 194 millones de pesos, sin fallar en la recuperación, el procesamiento y las ventas de metales no ferrosos —bronce, aluminio, acero inoxidable, entre otros— en ese gran empeño, informó al Periódico 5 de Septiembre el director general de la Empresa, Lesyan Mackenn Tabío.

“Este año fundamentalmente estamos exportando los metales no ferrosos —argumenta—, y las latas de aluminio han tenido un incremento en la recuperación, el procesamiento y las ventas, unido al cobre y al bronce. Los precios del mercado internacional se han comportado de acuerdo con lo planificado y nos han permitido hacer unas ventas apreciables”, añadió.

La entidad genera gran cantidad de divisas al país y, mediante el esquema cerrado de financiamiento del Grupo, una parte del dinero es reinvertida por la propia empresa, lo que permite mantener la operatividad.

A través de puntos fijos, acometen la recuperación en los ocho municipios del centro-sur de Cuba, incluyendo en los consejos populares el novedoso Proyecto Nacional de Sistema de Gestión Local de los residuos reciclables.

Dicho programa social permite acercar el reciclaje a la población, evitando que los desechos sean depositados en vertederos de los barrios, y vincular a todos los actores de las comunidades, desde el presidente del Consejo hasta las personas que hurgan en basureros, quienes pueden percibir una remuneración.

“Ya se ve el impacto del incremento de la recuperación, en la medida en que hemos ido trabajando el proyecto en el municipio de Cienfuegos. Podemos medir los resultados en las dos primeras semanas respecto al mismo período del mes pasado”, compartió con nuestro medio Mackenn Tabío.

Añadió que coordinan rutas de recogida de materias primas y que los desechos tienen sus destinos de comercialización: el cartón se destina a la Empresa Papelera; el papel, a la entidad productora de papel sanitario en Matanzas; los frascos de cristal, a la Empresa de Bebidas y Licores (Embeli); y los metales no ferrosos se exportan.

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