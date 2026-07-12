Pinar del Río comienza el uso de pulpos neonatales

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Pinar del Río comenzó la utilización de los llamados pulpos neonatales o de apego para recién nacidos, internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales del territorio.

Sus tentáculos simulan el cordón umbilical, lo que ayuda a los bebés a sentirse en un medio similar al intrauterino, explicó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias la doctora Yamila Salgado Caraballo, jefa del servicio provincial de Neonatología, radicado en el hospital Abel Santamaría Cuadrado.

Apuntó, en ese sentido, que por tanto les da más seguridad a los pacientes, regulan su frecuencia cardíaca y respiratoria y evita que tiren de las sondas o vías médicas.

Explicó, asimismo, que este procedimiento garantiza un sueño más profundo y de calidad y, con ello, mayor ganancia de peso y mejor neurodesarrollo en los recién nacidos.

Dicha técnica tributa a disminuir el estrés en bebés que están sometidos a procederes invasivos y a luces, detalló Salgado Caraballo, al frente de un servicio vital para los resultados del Programa de Atención Materno Infantil, uno de los renglones decisivos en que el territorio obtuviera la sede del acto nacional por el 26 de Julio.

“Los primeros pulpos los tejió una enfermera nuestra porque no existe un lugar donde los podamos adquirir; y el proyecto Renacer a la vida se puso en contacto y nos ha ido donando”, dijo.

Poseen medidas específicas para evitar riesgos: la cabeza debe medir entre siete y nueve centímetros y estar rellena de material sintético resistente a las altas temperaturas; los tentáculos no pueden sobrepasar los 22 centímetros; y el hilo empleado, ciento por ciento de algodón, especificó.

Refirió que. antes de ponerlos en las incubadoras, se pasan en bolsitas individuales a la central de esterilización.

Esta iniciativa llegó a la provincia por intercambios con el grupo nacional de Neonatología, en La Habana, en presencia de integrantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) -apuntó-; en tanto se trata de una práctica surgida en Dinamarca en 2013 y que se ha extendido en el mundo por sus resultados.

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