Al ser famoso, pierdes tu categoría de humano

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Ariana Grande, desde las entrevistas relacionadas con la primera parte de Wicked, está en el foco de atención pública no por su trabajo actoral ni musical, sino por la forma de su cuerpo.

La corte de justicia creada y formada por quienes pasan más tiempo del necesario en Internet decidieron que estaba enferma, por la gran pérdida de peso corporal que ha tenido desde las apariciones para el álbum de Positions. Los problemas que podría tener la cantante con su salud y con su alimentación son usados como una forma de criticar su moral y ética.

El punto más utilizado es que Ariana está idealizando los problemas alimenticios, nadie se detiene a pensar en lo que puede estar pasando mentalmente o físicamente. La celebridad bajo las luces que hemos puesto a su alrededor es tratada como un animal que no tiene derecho ni privacidad.

El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos explica que los trastornos de la alimentación son enfermedades graves caracterizadas por alteraciones graves de la conducta alimentaria. La fijación excesivamente u obsesión con la pérdida de peso, el peso en sí o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen pueden ser signos de un trastorno de la alimentación.

Las personas con trastornos de la alimentación no eligieron tenerlos. Estos trastornos pueden afectar su la salud física y mental de quien los tiene y, en algunos casos, hasta pueden poner en peligro su vida.

Para identificar estos problemas no es suficiente con ver una foto y un video en Internet. Los doctores realizan varias pruebas multidisciplinarias a lo largo de varios días antes de dar el diagnóstico a los pacientes.

Es verdad que es necesario analizar la razón detrás del crecimiento del estilo de belleza de extrema flaqueza en las artistas, y de cómo un crecimiento en los valores conservadores alrededor del mundo puede llevar a las mujeres a hacerse más pequeñas y más calladas. Los estudios sobre estos temas están en Internet, al alcance de todos, pero es más fácil hacer tiktoks, reels o vídeo ensayos en Youtube tratando problemas médicos como si fueran fallos morales.

Se esconden detrás de cuidar a las niñas y adolescentes que podrían llegar a romantizar esta forma de actuación. Cuando en realidad le estamos enseñando que si llegas a tener algún problema es mejor esconderlo antes de que la corte de opinión pública juzgue peor que a un criminal.

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