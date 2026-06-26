Venezuela recobra la calma tras sismos y aumentan muertos y heridos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 30 segundos

Venezuela recobra la calma, pero aún con temor y prudencia, tras los intensos sismos que golpearon al país el pasado miércoles y causaron hasta hoy 235 muertos y cuatro mil 300 heridos, según el ministro para la Salud Carlos Alvarado.

El movimiento telúrico se sintió con intensidad en los estados de Trujillo, Carabobo, Yaracuy, Aragua y Miranda, pero tuvo sus mayores daños humanos y materiales en Caracas y el estado de La Guaira.

Los terremotos estuvieron distanciados uno del otro por apenas 39 segundos, un fenómeno que según el Servicio Geológico de Estados Unidos ocurre con poca frecuencia y está reconocido como uno de los más peligrosos en la sismología.

Por su intensidad, ambos eventos del 24 de junio, superaron al seísmo ocurrido el 29 de julio de 1967 que tuvo una magnitud de 6,5, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Informes no contrastados con fuentes oficiales indicaron que los movimientos telúricos del miércoles son los más fuertes ocurridos en esta nación sudamericana en más de 125 años.

Alvarado declaró a Venezolana de Televisión anoche que hasta las 19:00, hora local, el conteo de fallecidos ascendía a 235 y cuatro mil 300 los heridos en su mayoría leves, pero también moderados y graves, muchos de los cuales requirieron intervención quirúrgica.

El galeno anunció que este viernes la Cruz Roja Venezolana instalará un hospital de campaña para dar mayor atención a La Guaira, donde hasta ayer 70 mil familias estaban afectadas y más de un centenar de edificios colapsaron, dijo el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Los mayores daños, aún por cuantificar, se reportaron en infraestructuras como 20 centros comerciales, ocho hospitales y 250 edificios, estos últimos sobre todo en el estado de La Guaira, territorio declarado en emergencia por la magnitud de los perjuicios.

Un daño no menor como consecuencia de los seísmos resultó la paralización hace ya poco más de 24 horas del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sufrió considerables daños en su infraestructura.

En recorrido por el casco histórico y la parte más antigua de la ciudad, Prensa Latina constató edificios y centros comerciales con paredes agrietadas, restos de cristales, mampostería y otros remanentes.

La prioridad número uno del Ejecutivo nacional es tratar de rescatar con vida el mayor número de personas aún bajo los escombros, para lo cual ya están en el país desde anoche rescatistas militares de República Dominicana, El Salvador y México con insumos, y se espera la llegada de otros en las próximas horas.

Estos últimos provendrán de Estados Unidos, Catar, Colombia, Ecuador y de otros países, así como ayuda humanitaria de China, Brasil y de naciones del Caribe.

Visitas: 1