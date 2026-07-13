Unión Eléctrica pronostica este lunes 2020 MW de afectación en el pico nocturno

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La Unión Eléctrica informa en su parte habitual que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1775 MW a las 21:50 horas.

La nota agrega que la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5245 MWh, con 642 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Entre tanto, la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1155 MW, la demanda 2690 MW con 1555 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Rente. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 400 MW.

Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1155 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1990 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2020 MW en este horario.

(Con información de la UNE-MINEM)

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