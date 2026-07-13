José Ramón Pelier es Plata en Copa del Mundo de Canotaje

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El cubano José Ramón Pelier Córdova firmó una actuación memorable en el C1 5000 metros, cruzando la meta en 25:01.07, apenas diez segundos detrás del campeón mundial Balazs Adolf, en la Copa del Mundo ICF de Canotaje Sprint y Paracanotaje 2026, concluida hoy en Montreal, Canadá.

El húngaro Adolf, con un tiempo de 24:50.90, ratificó su condición de favorito en las largas distancias, imponiendo un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros.

El tercer lugar correspondió al mexicano Fernando Enríquez, quien con 25:50.39 completó el podio y demostró la creciente presencia latinoamericana en la élite del canotaje.

La carrera, disputada en el Parc Jean-Drapeau de Montreal, mostró la dureza del circuito y la capacidad de adaptación de los palistas ante un recorrido de cinco kilómetros con cambios de ritmo constantes.

Para Cuba, la plata de Pelier significa un paso firme en su consolidación internacional, confirmando que el joven de Baracoa es hoy la gran carta de la isla en las pruebas de fondo.

La jornada también tuvo protagonismo femenino: Yarisleidis Cirilo, referente del C1 y C2 cubano, volvió a demostrar su calidad con una actuación destacada al conquistar el bronce en la final A del C1 200 metros.

Por su parte, Daylen Pérez, quinta en la final B del K1 femenino 200 metros con 41.96 segundos, confirmó su progresión en el alto nivel competitivo.

Montreal deja así un balance alentador: Pelier en el podio, Cirilo entre las líderes del C1 y Pérez mostrando aptitudes, confirman que Cuba compite con entrega y ambición, llevando el nombre de la isla a la vanguardia del canotaje internacional.

Los antillanos estarán desde este lunes y hasta el 15venidero en el Campeonato Panamericano de Canotaje, en la misma sede.

(Información de Jit)

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