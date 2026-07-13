Brics acuerda marco de cooperación en transporte

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Los ministros de transporte de los países Brics acordaron un marco de colaboración en áreas como la circularidad en infraestructuras, el combustible de aviación sostenible (SAF) y la descarbonización del sector, destacaron hoy autoridades.

En la tercera reunión de alto nivel de esa rama del bloque intergubernamental, efectuada este fin de semana en la ciudad india de Nagpur, se dispuso también, en una declaración final, el trabajo conjunto para centros de movilidad urbana, así como la colaboración en cadenas de suministro logístico y la red de investigación ferroviaria de los Brics.

Según las autoridades de India, presidente protémpore del bloque intergubernamental este año, hubo consenso y un enfoque participativo que permitió una declaración que refleja el compromiso colectivo en todas las áreas prioritarias, luego de deliberaciones basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el consenso.

A propósito del resultado, Nueva Delhi agradeció la participación constructiva y las valiosas contribuciones de todos los países miembros de los Brics, cuyos esfuerzos conjuntos permitieron la conclusión exitosa de la reunión.

Las autoridades indias reafirmaron su compromiso de garantizar una transición fluida de estas iniciativas hacia la siguiente presidencia de los Brics, a cargo de China en 2027.

Para sus organizadores, el evento constituyó una plataforma valiosa para profundizar el entendimiento mutuo, fomentar los vínculos entre los pueblos y fortalecer las relaciones tanto interpersonales como institucionales entre las delegaciones participantes.

En la actualidad, el grupo ampliado de los Brics —integrado por Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos— representa casi la mitad de la población mundial y cerca de un 40 por ciento del Producto Interno Bruto global.

El bloque intergubernamental constituye, además, una plataforma útil para la consulta y la cooperación en temas contemporáneos de importancia global y regional, así como en cuestiones de gobernanza política y económica a nivel mundial.

Belarús, Bolivia, Kazajstán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam se unieron al Brics como países socios en 2025

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