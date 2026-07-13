Qatar despide con funeral oficial al ex emir Hamad Al Thani

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Qatar despidió hoy al ex emir Hamad bin Khalifa Al Thani con un funeral oficial celebrado en Doha, encabezado por el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y al que asistieron miembros de la familia gobernante.

Tamim bin Hamad Al Thani presidió las oraciones fúnebres por su padre en la mezquita Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, la principal del país, donde una multitud se congregó para darle el último adiós, según la transmisión de la televisión estatal qatarí.

Tras la ceremonia religiosa, el actual emir encabezó el cortejo fúnebre y acompañó el traslado del féretro hasta el cementerio de Lusail, donde fue sepultado el ex jefe de Estado.

El Diwan Amiri confirmó el fallecimiento de Hamad bin Khalifa Al Thani, ocurrido el domingo a los 74 años, y decretó cuatro días de duelo nacional.

Asimismo, informó que el emir Tamim bin Hamad Al Thani recibirá las condolencias de jefes de Estado, miembros de la familia gobernante, dignatarios y ciudadanos en el Palacio de Lusail durante los próximos tres días.

Hamad bin Khalifa Al Thani es considerado el principal artífice de la modernización de Qatar. Durante su mandato se promulgaron la Constitución permanente del país y la Visión Nacional Qatar 2030, concebida para impulsar una economía basada en el conocimiento y promover un desarrollo sostenible.

Nacido en Doha en 1952, cursó estudios en la Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, y posteriormente ingresó en las Fuerzas Armadas de Qatar.

En 1977 fue designado príncipe heredero y ministro de Defensa, mientras que en 1989 asumió la presidencia del Consejo Supremo de Planificación, encargado de definir las políticas económicas y sociales del Estado.

Accedió al poder en 1995 y permaneció al frente del emirato hasta 2013, cuando transfirió voluntariamente la jefatura del Estado a su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani.

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