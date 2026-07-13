Copa del Mundo 2026 con semifinal soñada

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

Una semifinal soñada, quizás también la que quiso Infantino y la cúpula de la FIFA, se enfrentarán las cuatro selecciones que encabezan el ranking mundial de fútbol: Argentina, España, Francia e Inglaterra.

Al cierre la lista mundial de la FIFA antes de que arrancara la justa compartida por Canadá, México y Estados Unidos, el elenco argentino encabezaba la relación con 1877.27 puntos, seguido por el español, con 1874.71; el francés, 1870.70, y el inglés, 1828.02.

Desde hace 36 años en el Mundial de Italia 1990 no se enfrentan cuatro campeones mundiales y que en ese momento se consideraban las mejores selecciones del planeta. La FIFA no estableció su ranking hasta dos años después, en 1992.

En la cita de 1990 los conjuntos semifinalistas fueron Argentina, entonces campeón defensor, Italia, Alemania Federal e Inglaterra. Ahora, repiten tres y se les sumó España, pues los italianos ni siquiera clasificaron para esta justa.

La “Albiceleste” desafió a los anfitriones a quienes derrotó en tiros de penal luego de cumplirse el tiempo reglamentario de 90 minutos y jugar otros 30 sin que ninguno desempatara aquel abrazo a un gol. En los tiros de penal el once encabezado por Diego Armando Maradona que volvió a brillar venció a los locales 3-2.

En el otro compromiso la RFA y el elenco de los “Tres Leones” empataron también 1-1 y definieron desde los 12 pasos con victoria alemana. Después los teutones derrotaron 1-0 a los sudamericanos.

Para llegar a esta semifinal, Francia doblegó en cuartos de final a Marruecos; España al Portugal de Cristiano Ronaldo; Inglaterra al batallador once de Noruega y Argentina a Suiza.

El equipo francés del DT Didier Deschamps y el estelar bombardero Kylian Mbappe se medirá al español del timonel Luis de la Fuente con el espectacular bisoño Lamine Yamal el martes 14 en el estadio de Dallas, mientras argentinos e ingleses lo harán un día después, el miércoles 15, en el estadio Atlanta.

De los cuatro, Francia es el colectivo que más descansado llega, con cinco días al crucial partido, pues jugó los cuartos el jueves 9, mientras España dirimió su compromiso el viernes 10, mientras Argentina e Inglaterra el sábado 11, lo harán luego de cuatro jornadas de descanso.

Visitas: 0