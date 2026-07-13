Revisitando a Fariñas: II Jornada de Música de Conciertos

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La ciudad de Cienfuegos acogerá del 15 al 19 de julio la II edición de la Jornada de la Música de Conciertos Marea de Acordes, un evento que revisitará el legado del compositor Carlos Fariñas Cantero.

Auspiciada por el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos (CPME) Felito Molina, la jornada acercará al público propuestas musicales atractivas, a la vez que busca sensibilizar a las audiencias mediante la apreciación de agrupaciones locales de excelencia.

Asimismo, el “Marea de Acordes” podría contribuir a desmontar la percepción de que la música de conciertos pertenece a unos pocos. Sobran ejemplos de experiencias multitudinarias cautivadoras.

“La propuesta se enriquece con talleres teóricos híbridos —online y presenciales— que analizarán las dimensiones profesionales del compositor, desconocidas en entornos no musicales”, comentó a 5 de Septiembre Carilyn Palacios, programadora del CPME “Felito Molina”.

“Sandra Bustos y Sofía Iraola destacarán las aportaciones sonoras de Fariñas, pioneras en su tiempo, y subrayarán la trascendencia del músico convertido hoy en referente para las actuales generaciones”.

Riqueza cultural de Cienfuegos

“Marea de Acordes” reunirá aquí a profesionales de alto nivel y coincide con el aniversario 21 de la declaración del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el propio 15 de julio.

Sumado a los conciertos, el programa prevé performances de artes visuales con la participación del creador cienfueguero Santiago Hermes, propuestas que ocurrirán en espacios emblemáticos de la ciudad como el Museo Histórico Provincial, el Palacio Ferrer, la Sala Ateneo y el Teatro Tomás Terry.

La Jornada de Música de Conciertos Marea de Acordes —auspiciada además por la UNEAC y la Dirección Provicial de Cultura— se erige como un espacio de conexión artística entre tradición y contemporaneidad en la Perla del Sur.

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