Padres de la Termoeléctrica: Yeranis Zurita García

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Su tiempo se comparte entre dos grandes responsabilidades: de un lado, la familia, especialmente sus dos hijos, uno de ellos con una condición especial (autismo); del otro la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos, donde ocupa la responsabilidad de director de la Unidad Empresarial de Base de Producción. Ambas muy importantes.

Mas Yeranis Zurita García ha sabido conjugarlas, porque de eso va la vida, de cumplir la responsabilidad laboral y dar atención y amor a sus pequeños. Él y su esposa Arianna, quien también labora en la “Termo”, viven una suerte de carrera de relevo para que nada quede descuidado.

“Cuando diagnosticaron al niño yo ocupaba responsabilidades como cuadro en la Termoeléctrica, primero como director técnico y luego director general; y a partir de la necesidad de disponer de mayor tiempo para atenderlo, la Unión Eléctrica accedió a mi liberación hacia otra plaza (tecnólogo principal) y eso me brinda la posibilidad de poder interactuar más con José Alejandro y su hermano Alberto Javier”, me hizo saber en ocasión de que recibiera, junto a la familia, el Premio al Mayor amor que otorga el Centro Nacional de Educación Sexual.

Y también ese momento me dio la respuesta a una pregunta que ronda: ¿Cómo hace para que los niños no sientan que el trabajo de papá les puede “robar” su tiempo?

“Compartir con ellos es ‘la llave’: poder entenderlos y poder estar en su juego, darle las prioridades que lleva a cada uno, en el momento. Y participar en acompañarlos en varias actividades, varias tareas como la delfinoterapia. Al inicio no había manera de que tocara un delfín, ni siquiera tenerlos cerca; con el tiempo todo cambió para bien. Y es eso, tiempo y amor; esa es la clave, porque el aprendizaje es a su paso”.

Y así con el apoyo de su esposa, familiares y compañeros, Zurita, logra el equilibrio exacto para no descuidar tareas importantísimas porque el amor es el eje transversal; el mayor amor de todos, al amor por sus pequeños José Alejandro y Alberto Javier.

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