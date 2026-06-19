Cienfuegos: A pesar del bloqueo, la “Termo” sigue generando (+ Video)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

Esfuerzo, talento e inteligencia son rasgos distintivos del colectivo de trabajadores de la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos, quienes -hasta finales de junio- protagonizan una nueva edición del Fórum por la innovación.

En esta ocasión, los trabajos están dedicados a las inventivas creadas para llevar a feliz término el mantenimiento al que fueron sometidas las dos plantas generadoras del enclave productivo. Así lo compartió con 5 de Septiembre Over Clavelo Moreno, especialista de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la entidad.

“Esta edición del fórum, se convierte en un reconocimiento, precisamente, al trabajo desplegado por los innovadores, técnicos y especialistas. Sin su entrega hubiera sido muy difícil vencer la falta de piezas de repuesto para acometer las labores. En cada área resultaron diversos los aportes y el resultado es palpable.

“Sesionarán en total 19 comisiones; once técnicas y ocho colaterales. Además, está abierto un concurso dedicado al centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, esencialmente a la impronta de nuestro eterno líder en la empresa nuestra”, abundó.

Hasta el momento del intercambio con el especialista de CTI, seis comisiones habían desarrollado sus sesiones, con la presentación de 67 trabajos de 146 autores. “Faltan algunas comisiones todavía, pero todos los trabajos a presentar son de gran aporte a la vitalidad de la empresa; porque insisto en que sin la contribución de todos los trabajadores hubiera sido muy difícil devolverles a las plantas generadoras su vitalidad”, reafirma Over.

El Fórum por la Innovación en la Termoeléctrica tiene lugar luego de que la entidad productiva se presentara a la evaluación sistemática que realiza la dirección del país a la gestión de Gobierno basada en ciencia e innovación, oportunidad en que expusieron los resultados en la implementación de dicha política.

En ese sentido sobresale el vínculo del enclave productivo con las universidades de la provincia y de la cercana Villa Clara, la necesidad de fomentar la formación posgraduada, sobre todo de doctores en ciencias y la constante búsqueda de soluciones en pos de una mayor vitalidad y eficiencia

Hasta el 26 de junio, momento en que serán premiados los trabajos sobresalientes, en la Termoeléctrica cienfueguera; no solo se genera electricidad; se incentiva, además, un movimiento innovador que es, sin dudas, la mejor guía para salir adelante.

VIDEO RELACIONADO:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Visitas: 0