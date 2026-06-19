Yamel Luis reina en Grand Prix de Paratletismo

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El velocista cienfueguero Yamel Luis Vives Suárez ratificó su extraordinaria calidad al agenciarse par de títulos en el Grand Prix de Paratletismo de Túnez 2026.

El oriundo de Palmira lideró primero la prueba de 100 metros planos en su categoría T44, la misma modalidad donde consiguió el subtítulo paralímpico en la cita de París 2024.

Esta vez, Yamel se agenció el cetro con crono de 11, 26 segundos, para superar a los ucranianos Pavlo Kaplun (11, 48) y Andrii Kondratiuk (11, 76), medallistas de plata y bronce, por ese orden.

Por si fuera poco, el bólido sureño repitió la dosis en los 200 metros, distancia que dominó con mayor facilidad.

En el doble hectómetro cruzó la meta con tiempo de 23,33, relegando a Karim Ramadan (23,90) y a Andrii Kondratiuk (24, 03), representantes de Egipto y Ucrania, respectivamente.

De esta manera Yamel se consolida como una de las principales figuras del paratletismo cubano, que sueña en grande de cara a la próxima justa olímpica.

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