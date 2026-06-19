En el camino del magisterio

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Litsy Roxana García Mesa es una de esas personas que desde joven siempre supo lo que quería llegar a ser cuando llegara el momento de prepararse profesionalmente.

Durante su séptimo grado fue motivada por la profesora de matemáticas que tuvo ese año para interesarse en el mundo de la enseñanza. Su deseo se consolidó gracias al apoyo que recibió durante sus años en la enseñanza secundaria, de parte de todos sus profesores durante los tres años que pasó en la institución, y también de los maestros del Palacio de Pioneros, a través del círculo de interés de pedagogía.

“También fue muy importante el cariño que uno le coge a los estudiantes cuando vas a participar en el periodo de prácticas. Le llegas a tener tanto cariño que es como si fueran tu familia”.

Sus años en la Escuela Pedagógica Octavio García fueron una experiencia formativa para su futuro profesional. A lo largo de los cuatro años de interna en el centro y su participación en varias actividades, como el Evento Nacional de Escuelas Pedagógicas de la FEEM, le permitió conocer muchas personas que le ayudaron a ampliar sus conocimientos acerca de lo que significa la profesión de maestro.

“Fui presidenta de la FEEM durante dos de los años de mi formación y fui ejemplo en mi aula, en la escuela, en mi albergue.”

Tomó el mismo camino de la maestra que la inspiró, quien ahora tiene el papel de su tutora, y se formó como profesora de matemática en la enseñanza de secundaria básica. En su tiempo de prácticas ayudó a sus estudiantes a acercarse más a la asignatura mediante actividades, como juegos y videos, que facilitaran las clases y ayudaran a los alumnos a entender mejor una materia que para muchos es complicada.

En su escuela recibió la distinción de Alumno más integral. Para ella fue muy importante, pues la ganó con su trabajo duro; además, fue una manera de agradecer a aquellas personas que la ayudaron a alcanzar ese importante logro en su vida de estudiante.

El trabajo duro durante esos cuatro años le dio frutos de una manera que no esperaba. Recibió como estimulación un viaje al festival de San Petersburgo en Rusia, siendo ella la única estudiante de la provincia de Cienfuegos que participará en este encuentro cultural Fue una noticia que le tomó por sorpresa; todos a su alrededor le decían que tenían una sorpresa, pero ella nunca imaginó que iba a ser un viaje a Rusia.

Su deseo es que esta oportunidad le traiga buenas experiencias, tanto personales como profesionales. Además, espera poder usar su viaje como una forma de motivar a sus futuros estudiantes para que sigan su ejemplo y entren en el mundo del magisterio.

Al terminar la entrevista, dejó un consejo para todos aquellos jóvenes que quieran seguir el mismo camino que ella empezó en séptimo grado: “nunca abandonen sus sueños. Lo que se propongan siempre lo pueden cumplir; por más duro que sea el camino, siempre lo van a lograr”.

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