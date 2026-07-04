Aguada de Pasajeros municipio cubano que se crece ante las dificultades

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“Reconozco al heroico pueblo de Aguada de Pasajeros en esta provincia cubana de Cienfuegos, por su confianza, capacidad de crecerse ante las dificultades impuestas por el cerco económico, comercial, financiero y energético del gobierno norteamericano y la política de asfixia en su intento por doblegar la dignidad de nuestros compatriotas”. Así lo expresó a esta periodista Elizabeth Cabrera Villivá, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Aguada de Pasajeros, municipio sede del acto provincial por el 26 de Julio, aniversario 73 del Asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

Elizabeth destacó “la firme convicción de resistir, avanzar y vencer, sean cuales sean las circunstancias, y teniendo como principio el presente Año del Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz”.

Desarrollan un plan con 45 compromisos en el orden económico, político y social trabajando en el cambio de la matriz energética, así como en una inversión para el abasto de agua en el Consejo Popular Real Campiña, unido al embellecimiento y la limpieza de organismos y entidades, a labores productivas y a jornadas de esfuerzos para inaugurar obras de impacto para la población.

Aguada es un municipio estable y de crecimientos, de manera integral, en indicadores que guardan relación con la dimensión político-ideológica. Sobresalen resultados en el Sector Cooperativo y Campesino, merecedor de la condición Vanguardia Nacional.

Se aprecian elementos distintivos en la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) , la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) .

Reconocen los pasos hacia la integralidad en el enfrentamiento al delito, y el territorio sobresale por alcanzar el mayor superávit de la provincia. A pesar de la complejidad de los recursos, logran el 75 por ciento del plan de inversiones en la vivienda y el ciento por ciento de la conservación y la rehabilitación.

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