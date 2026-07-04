XVIII Encuentro Solidario con Cuba en Gijón: Resistencia y hermandad contra el bloqueo

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Con la emotiva evocación del histórico hermanamiento entre Gijón y La Habana, y un firme llamado a redoblar los esfuerzos solidarios frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, quedó inaugurado este viernes 3 de julio el XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, que sesionará hasta el domingo 5 en la ciudad asturiana.

La cita, que reúne a más de 200 participantes provenientes de todo el Estado español y a más de 45 organizaciones políticas, sindicales y sociales, se erige como un espacio de análisis, coordinación y denuncia, en un contexto global marcado por la agresión imperial y la resistencia de los pueblos.

El acto inaugural, celebrado en un recinto abarrotado de militancia solidaria, estuvo presidido por un mensaje de reivindicación histórica y de compromiso inquebrantable con la Revolución cubana.

Manuel Villar, en representación de las organizaciones asturianas convocantes, abrió la jornada subrayando el fuerte vínculo que une a la ciudad de Gijón con la Isla, al conmemorarse los 32 años del hermanamiento oficial entre la capital asturiana y La Habana.

Este lazo, explicó Villar, fue en su momento motor de importantes iniciativas de cooperación al desarrollo con la capital cubana, que beneficiaron a sectores prioritarios de la población habanera. Sin embargo, denunció con amargura que esa colaboración fue “bruscamente cortada” en 2011, tras la llegada de la derecha al gobierno municipal de Gijón, una decisión que calificó de “injusta y miope”.

Con la voz firme y el ánimo encendido, Villar exigió que esa cooperación retorne y se profundice, especialmente en el actual escenario de recrudecimiento del “bloqueo criminal” impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que se manifiesta de manera particularmente cruel en el cerco energético y petrolero.

El activista hizo además un llamamiento a impulsar desde los ayuntamientos de todo el Estado la cooperación municipalista y el intercambio cultural, como vías efectivas para contrarrestar el aislamiento que Washington pretende imponer a la Isla.

En su intervención, Villar recordó con orgullo la profunda raíz asturiana de figuras señeras de la Revolución cubana, como Camilo Cienfuegos, el actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y subrayó que el pueblo asturiano, por historia y por convicción, siempre ha mantenido una actitud solidaria y fraterna con Cuba.

El diplomático desglosó los tres escenarios de agresión que Washington ha puesto en marcha de manera simultánea: en primer lugar, la asfixia económica total, diseñada para generar descontento y provocar que el pueblo cubano se alce contra su gobierno; en segundo lugar, la presión diplomática y mediática para forzar una negociación a la baja que implique la entrega de la soberanía y los recursos económicos de Cuba al imperio; y en tercer lugar, como amenaza siempre latente, la agresión militar directa.

Medina enmarcó esta ofensiva en un “mundo terrible” y desolado, donde el imperio estadounidense actúa con total impunidad. Puso como ejemplo el “genocidio vergonzoso” que se consuma en Gaza, y la pasividad cómplice de la comunidad internacional ante los crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, aseveró que Cuba sufre una asfixia económica sin precedentes, con un bloqueo energético que provoca consecuencias letales en todos los ámbitos de la vida social: apagones, desabastecimiento de combustible, afectaciones a la salud pública, parálisis del transporte y colapsos en el sistema electroenergético nacional. Asimismo, denunció las actuales presiones de Washington para impedir que se celebre el debate anual en Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, una maniobra que evidencia el aislamiento moral de la administración estadounidense y su desprecio por el derecho internacional.

Pese a la crudeza del panorama, el embajador lanzó un mensaje de optimismo combativo: “Cuba resistirá, peleará y seguirá siendo un símbolo de resistencia para los pueblos del mundo”. Con el apoyo incondicional de la solidaridad internacional, afirmó que “Cuba vencerá”, una declaración que fue recibida con una cerrada y prolongada ovación por parte de los asistentes, que corearon consignas a favor de la Revolución y en contra del bloqueo.

Saludos solidarios y compromiso institucional desde Asturias

El Encuentro también fue escenario de numerosos saludos enviados por partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y organizaciones sociales de Asturias y del resto del Estado español. Diferentes representantes de la sociedad civil tomaron la palabra para expresar su apoyo incondicional al pueblo cubano y su rechazo a las políticas injerencistas de Washington.

Entre las autoridades presentes, destacaron representantes de las alcaldías de Mieres y Áviles, quienes ratificaron su voluntad de estrechar lazos de cooperación con la Isla. Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida en Asturias y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, fue uno de los oradores más aplaudidos al calificar el bloqueo estadounidense como “criminal” y al asegurar que Asturias siempre estará al lado de Cuba, acompañando su lucha y su proceso revolucionario con hechos y no solo con palabras.

El XVIII Encuentro, que se extenderá hasta el domingo 5 de julio, ha programado una intensa agenda de trabajo que incluye talleres, asambleas, mesas de debate y espacios de coordinación organizativa. Los ejes temáticos giran en torno a la denuncia del bloqueo económico y financiero, la lucha contra las campañas de desinformación orquestadas por los grandes medios, y el diseño de proyectos concretos de cooperación solidaria y envío de ayuda material a la Isla.

(Con datos de Cubainformación)

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