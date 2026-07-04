Revela la UNEAC ganadores de becas de crítica, investigación y creación

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La Asociación de Artistas Visuales (AAV) de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) reveló este viernes los resultados de las becas de crítica e investigación Bernardo Barros y de creación Tito Álvarez, correspondientes a la edición 2026.

Según fuentes cercanas a la institución, en presencia de la creadora Janette Brossard, presidenta de la AVV, el jurado de la Beca Bernardo Barros benefició al proyecto “Historias para contar. Aportaciones temáticas, iconográficas y conceptuales del arte de las mujeres artistas en Cuba”, de la investigadora, curadora y crítica de arte Dannys Montes de Oca.

Moraima Clavijo, historiadora del arte, investigadora, curadora y presidenta del Comité cubano del Consejo Internacional de Museos; Martha Elizabeth Laguna, doctora en Historia del Arte, museóloga e investigadora; y Virginia Alberdi, crítica de arte, curadora y directora de la galería Villa Manuela de la UNEAC, estuvieron a cargo de las valoraciones.

Por su parte, el jurado de la Beca de creación Tito Álvarez, dedicada a la fotografía, estuvo conformado por la prestigiosa artista Lissette Solórzano, directora de la Fototeca de Cuba; el fotógrafo Armando Zambrana; y Margarita González Lorente, historiadora del arte, curadora e investigadora.

Tras las deliberaciones, decidieron otorgar la beca al artista del lente Alfredo Sarabia, por el proyecto “La casa redonda”.

La entrega de estos resultados tuvo lugar en la Sala Villena de la UNEAC, durante un encuentro precedido por el espacio “Diálogo con la fotografía”, que contó con la participación del invitado Carlos Ignacio Merino.

Con estas becas, la UNEAC ratifica su compromiso de acompañar a los creadores e investigadores, mientras ofrece un espacio donde la crítica y la experimentación artística encuentran respaldo y proyección.

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