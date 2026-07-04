Retornan hoy remeros de entrenamiento en México con mira en Santo Domingo

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Los remeros cubanos Leduar Suárez, Reidy Cardona y Loraidis Echevarría retornarán hoy a esta capital luego de una base de entrenamiento en condiciones de altura con la mira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, previstos del 24 de junio al 8 de agosto.

Ángel Luis García, presidente y comisionado de la Federación Nacional, informó a la Agencia Cubana de Noticias que los tres atletas aprovecharon satisfactoriamente la estancia de 21 días en la altura mexicana, donde lograron cumplir los objetivos de la preparación de cara a la cita multideportiva dominicana.

García agregó que Suárez, Cardona y Echevarría, junto con el entrenador Joan Manuel Paula Azcuy, se incorporarán este lunes al resto del equipo que última detalles en la presa La Coronela, escenario de la pista acuática José Smith Comas y sede de la Escuela Nacional de remo y canotaje, ubicada en Caimito, occidental provincia de Artemisa.

Sobre la selección centrocaribeña ratificó que está integrada por 13 remeros y que viajarán el 14 de julio, ocho días antes de lo pactado, muy importante, ya que tendrán tiempo para armar y probar los botes ante de la competencia.

Detalló que el equipo masculino lo integran Leudar Suarez Sanjul, de Camagüey, Reidy Cardona Blanco (HBA), Roberto Carlos Paz Sánchez (CFG), Henry Joan Heredia Duboys (SCU), Pedro González Franco (VCL), Adel Adel Gutiérrez González (ART), Juan Carlos González La O (SCU),

El femenino lo forman Loraidis Echavarría Roque (GTM), Raima Ortiz Castillo (SCU), Natalie Morales Rodríguez (MTZ), Ana Laura Giménez Bueno (HOL), Leah Daniela Almeida Rodríguez (MTZ) y Eliana Márquez Viera (MTZ).

Los entrenadores son Joan Manuel Paula Azcuy, Vladimir Reyes Guerra, Nelson Simón Hernández.