Prevén afectación de 2 080 MW durante la noche de este sábado

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La Unión Eléctrica (UNE) actualiza este sábado 4 de julio la información sobre el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional, que durante las últimas 24 horas ha operado en condiciones de severa restricción, con afectaciones ininterrumpidas al servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

Durante todo el día de ayer y lo que va de la madrugada, el SEN ha funcionado por debajo del umbral de demanda, situación que evidencia la fragilidad del parque generador ante el incremento estacional del consumo y las indisponibilidades técnicas.

El punto más álgido de la víspera se localizó a las 8:00 p.m., cuando el déficit de capacidad de generación alcanzó los 2 221 MW, una de las cifras más altas registradas en los últimos meses.

En sentido positivo, la estrategia de diversificación energética muestra avances concretos: el aporte combinado de los 54 parques solares fotovoltaicos de reciente entrada en operación totalizó 4 618 MWh de energía producida, con un pico de potencia inyectada al sistema de 718 MW durante las horas centrales del día, lo que ha permitido aliviar parcialmente la presión sobre las fuentes térmicas.

No obstante, el parte matutino de la UNE al cierre de las 06:00 horas reflejaba una disponibilidad real de 1 050 MW frente a una demanda de 2 720 MW, lo que se traduce en 1 769 MW de servicio afectado desde primeras horas. Para el tramo del mediodía, los modelos predicen una afectación estable en torno a los 1 550 MW, aunque la preocupación se concentra en el horario nocturno.

El estado técnico del sistema térmico es el principal factor limitante. Actualmente, se reportan fuera de servicio por averías las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel; la unidad única de la CTE Antonio Guiteras; la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre; la unidad 2 de la CTE Felton; y la unidad 3 de la CTE Renté. A esta lista se suman los mantenimientos programados que afectan a la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra.

Además, las limitaciones técnicas en la generación térmica alcanzan los 249 MW, cifra que resta capacidad efectiva para cubrir los picos de consumo.

Mirando hacia el cierre de la jornada, las proyecciones de la UNE anticipan una disponibilidad de solo 1 050 MW para el horario de máxima demanda, mientras que se espera que la demanda toque los 3 100 MW. Este desfase de 2 050 MW, sumado a los márgenes de seguridad operativos, eleva la previsión de afectación a 2 080 MW durante la franja nocturna, en caso de que no se produzcan recuperaciones imprevistas en las próximas horas.

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