Putin destaca importancia estratégica de la toma de Konstantínovka

«La liberación de Konstantínovka tiene una gran importancia estratégica. La ciudad, como todos sabemos, es un nudo de transporte clave y un importante centro industrial en el Donbás», dijo Putin durante una visita a un puesto de mando auxiliar del Grupo de Fuerzas Combinadas rusas.

Según el mandatario, la captura de Konstantínovka abre una vía directa para el avance hacia Kramatorsk y Slaviansk y es «la clave para la ocupación de todo el territorio de la República Popular de Donetsk». Asimismo, subrayó que deben continuar con los ataques masivos contra instalaciones militares ucranianas.

Quisiera destacar la dinámica positiva en las acciones de nuestras tropas, el ritmo creciente de la ofensiva de las formaciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas rusas a lo largo de todo el frente, indicó el mandatario.

Putin también agradeció el coraje y el heroísmo del personal de las Fuerzas Armadas rusas que muestran cada día.

Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció a la prensa que la ciudad de Konstantínovka, ubicada en la República Popular de Donetsk, está totalmente bajo control de las tropas rusas.

«Ahora Konstantínovka, esta ciudad importante, está completamente bajo nuestro control. De hecho, la ciudad se convirtió en un distrito fortificado inexpugnable, según pensaba el régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares está ahora totalmente tomada», declaró Peskov.

El vocero presidencial agregó que los comandantes de las unidades de asalto informaron a Putin sobre la situación en la ciudad y le mostraron imágenes filmadas con drones.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.