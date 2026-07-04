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Comienzan procesiones fúnebres públicas de Jamenei en Teherán

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Las procesiones fúnebres públicas del fallecido líder supremo iraní, Ali Jamenei, comenzaron hoy en Teherán, tras las ceremonias oficiales realizadas la víspera.

Según la agencia semioficial Tasnim, los actos iniciaron en la Mezquita Imam Jomeini y se extenderán hasta la noche del domingo, con la participación de multitudes llegadas desde distintas regiones de Irán y de otros países.

La víspera, Irán inició las ceremonias oficiales como parte de una semana de duelo y ritos funerarios que incluirán paradas en ciudades iraníes e iraquíes antes del entierro en Mashhad, en el noreste del país.

Las autoridades prevén sepultar a Jamenei el 9 de julio en el santuario del Imam Reza, en Mashhad.

Jamenei murió el 28 de febrero en un ataque aéreo estadounidense-israelí, de acuerdo con reportes de prensa y medios iraníes.

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