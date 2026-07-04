Comienzan procesiones fúnebres públicas de Jamenei en Teherán

Según la agencia semioficial Tasnim, los actos iniciaron en la Mezquita Imam Jomeini y se extenderán hasta la noche del domingo, con la participación de multitudes llegadas desde distintas regiones de Irán y de otros países.

La víspera, Irán inició las ceremonias oficiales como parte de una semana de duelo y ritos funerarios que incluirán paradas en ciudades iraníes e iraquíes antes del entierro en Mashhad, en el noreste del país.

Las autoridades prevén sepultar a Jamenei el 9 de julio en el santuario del Imam Reza, en Mashhad.

Jamenei murió el 28 de febrero en un ataque aéreo estadounidense-israelí, de acuerdo con reportes de prensa y medios iraníes.