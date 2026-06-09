Consejo Electoral de Cienfuegos: siete años de realizaciones en pos de los procesos democráticos

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Cuando están por cumplirse siete años de la creación de los consejos electorales, en la región centro-sureña se aprecian realizaciones que demuestran cuanto se hace en pos de continuar adelante, aun en medio de las no pocas complejidades por las que transita el país.

Luego de la realización de la reunión resumen correspondiente al 2025, se definieron varias líneas de acción que han devenido brújula del quehacer para el actual período, motivado de manera muy especial por el centenario de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz y, justamente, el séptimo aniversario.

Es así como garantizar la estabilidad en el completamiento de todas las estructuras electorales, priorizando los Consejos Electorales Municipales (CEM), deviene una de las prioridades a las que la dirección del órgano provincial le ha brindado puntual seguimiento.

La integración de las organizaciones y organismos de cada territorio ha posibilitado cumplir, atenido a lo estipulado en la Ley 127/2019, Ley Electoral, los diferentes momentos de los procesos para cubrir cargos vacantes, los cuales han sido mayoría en lo que va de año y han implicado un arduo accionar en pos de llegar hasta cada elector con la convocatoria y detalles precisos en cada caso.

Unido a ello vale resaltar la realización del Estudio de Circunscripción que al decir de Lilliam Abreu Capote, secretaria del Consejo Electoral Provincial (CEP), “hizo posible el despliegue hacia las comunidades de las ocho comisiones creadas en los territorios para apreciar las particularidades de cada sitio; para lo cual se contó también con el apoyo de los presidentes de los consejos populares, quienes conocen muy bien su demarcación y se tuvieron en cuenta las opiniones de los electores”.

No se ha dejado atrás, en el empeño de materializar las prioridades de trabajo para 2026, la capacitación individual de los cuadros y la selección objetiva de sus reservas, con énfasis en la preparación desde el puesto de trabajo. En ese sentido, la realización del I Taller provincial de Innovación electoral, devino una acción vital. En su desarrollo se socializaron experiencias que, sin dudas, contribuyen a perfeccionar el trabajo de manera integral, según la apreciación de Mirna Viñales Viñales, presidenta del Consejo Electoral Provincial (CEP).

“Se presentaron seis ponencias y tuvimos participación directa de los municipios de Palmira y Cruces y, precisamente, uno de los trabajos de Cruces nos representó en el Taller Nacional”, apunta; al tiempo que reconoce cuánto más puede implementarse en función de que los procesos electorales y demás tareas del órgano se desarrollen con calidad.

Quehacer administrativo, soporte indispensable

La preservación de los bienes asignados es vital en tiempos de tantas estrecheces, provocadas por el bloqueo recrudecido por un cerco energético, cuyos efectos adversos también impacta a la actividad electoral; de ahí que, sin un funcionamiento armónico de la actividad administrativa, es muy difícil lograr un exacto y efectivo respaldo al desarrollo exitoso de la actividad electoral.

Bernardo Rodríguez Rodríguez, jefe del departamento de Servicios internos, transporte y recursos humanos de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo, explica que “aseguremos todos los procesos que se desarrollan, sean electorales o administrativos.

Igualmente debemos garantizar la atención a los trabajadores, transportación, el procesamiento y pago de los salarios; así como el mantenimiento y las inversiones, entre otras cuestiones. A todas las tareas, desde el control estricto a la ejecución del presupuesto hasta el gasto energético y del combustible, el equipo de trabajo pone el mayor empeño y responsabilidad posibles”.

Siempre junto a la Patria

Los trabajadores, especialistas y autoridades electorales de Cienfuegos han dicho presente en los momentos trascendentales que, en lo que va de año ha vivido el país.

Ahí estuvo el homenaje de todos a los 32 hermanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela; dejaron constancia de su respaldo a la Revolución al plasmar “mi firma por la Patria”; mientras su presencia fue notable y colorida durante el desfile por el 1 de Mayo y en las horas actuales no se ha hecho esperar su respaldo al general de ejército Raúl Castro Ruz, injustamente imputado por el gobierno de los Estados Unidos.

El centenario de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz y el séptimo aniversario de la creación del órgano electoral motivan el quehacer electoral en todo el país; también en la Perla del Sur; de ahí que dar a conocer —en todos los ámbitos— la razón de ser de su trabajo es otra de las líneas de acción; por tanto, materializar una acertada Estrategia de Comunicación no escapa a las proyecciones del actual período. En ese propósito se despliegan a centros estudiantiles y laborales, intercambian en las comunidades y se da a conocer su desempeño a través de los medios de comunicación de la provincia.

Pudiera parecer que el trabajo del CEP en Cien fuegos se circunscribe solo al momento de las elecciones, mas la realidad indica lo contrario: se hace y mucho, en pos de que, en cada acción se reafirme la esencia de la democracia socialista, marcada por la legalidad, la transparencia y la imparcialidad.

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