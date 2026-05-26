Consejo electoral de Cienfuegos: también ciencia e innovación

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En el Consejo Electoral (CEP) de Cienfuegos y sus similares municipales no se detiene el quehacer y para ello no es necesario que haya un proceso electoral determinado. Cada día hay razones para laborar en pos de perfeccionar el quehacer y contribuir a que la misión del órgano electoral, surgido hace siete años, sea conocida.

Bien lo sabe Bárbara Natacha Valdés González, jefa del equipo de supervisión del Consejo electoral municipal de Cruces, quien no solo obtuvo la categoría de Relevante en el I Taller provincial de Innovación Electoral, sino que representó a la Parla del Sur en el reciente evento nacional, efectuado en este mes de mayo.

“La utilidad fundamental del trabajo que presenté está en poder ofrecerle a los estudiantes de la enseñanza media superior en Cruces, detalles sobre el Sistema Electoral Cubano de una manera novedosa, ágil y que les fuera asequible, con el propósito de esclarecer el cuestionamiento que sobre el sistema electoral cubano aparece en las redes sociales, que tienen ellos mismos y sus familias.

“Considero es una vía útil para los profesores que abordan el programa de Preparación ciudadana para la Defensa y una manera más de contribuir a que nuestra juventud pueda aportar como autoridades electorales o colaboradores a esclarecer dudas que puedan aparecer en la población, cuando se realicen próximos procesos electorales, y muy importante también como electores porque no pocos muchachos ya cumplen los 16 años y pueden acudir a los colegios a ejercer su derecho al voto”.

Bárbara Natacha considera la experiencia como muy buena. “Se han visualizado trabajos que han demostrado que es posible la aplicación de la innovación y la ciencia en el ámbito electoral, pues algunas personas tienen la errónea percepción de que los órganos electorales solo trabajan cuando hay una elección y, sin embargo, los talleres han demostrado que las autoridades electorales están en función de perfeccionar el sistema, perfeccionar el trabajo y de que todo salga bien”.

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