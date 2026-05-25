Petro reafirma voluntad de Colombia de ayudar a Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 59 segundos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este domingo que los excedentes de arroz que se registren en su país sean comprados y enviados de urgencia a Cuba para mitigar los efectos del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El inquilino de la Casa de Nariño realizó el anuncio a través de su cuenta en la red social X, donde exigió celeridad a los miembros de su gabinete ministerial para ejecutar la medida de asistencia alimentaria hacia la isla caribeña.

La declaración de Petro se produjo al compartir una publicación del embajador de China en Cuba, Hua Xin, que muestra imágenes de la descarga de 15.000 toneladas de arroz donadas por el Gobierno asiático a la nación insular.

El jefe de Estado colombiano enfatizó en su mensaje que no tolerará funcionarios perezosos ni asustados cuando se requiere alimentar a un pueblo entero, ratificando la política de cooperación internacional de su administración.

El embajador de Cuba en Colombia, Carlos de Céspedes, manifestó su gratitud al presidente Petro por medio de la misma plataforma digital. El diplomático cubano agradeció la solidaridad en los momentos difíciles que atraviesa la isla, denunciando que la codicia pretende asfixiar a un pueblo noble que defiende su soberanía contra el bloqueo económico, comercial y financiero.

La iniciativa gubernamental complementa las acciones de cooperación bilateral programadas, luego de que el pasado mes de abril Petro asegurara que Colombia se alista para realizar una primera entrega de paneles solares a Cuba. A inicios de mayo, el mandatario también rechazó formalmente las amenazas estadounidenses de intervenir en la isla caribeña, advirtiendo que una agresión militar contra Cuba constituiría una agresión militar directa contra toda América Latina.

Si hay excedentes de arroz en Colombia deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero https://t.co/9tm5KGjsDS — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

El mandatario colombiano ha respaldado las capacidades científicas y culturales de Cuba, señalando que la sociedad de la isla merece reconocimiento y apoyo internacional por sus logros históricos. Durante un discurso pronunciado semanas atrás en la Universidad Nacional de Colombia, Petro calificó a Cuba como la vanguardia artística y cultural de la región.

Petro recordó la gestión de la crisis sanitaria global y remarcó que Cuba fue la única sociedad de América Latina y el Caribe capaz de desarrollar con rapidez una vacuna efectiva contra la Covid-19, salvando numerosas vidas. El jefe de Estado colombiano argumentó en esa oportunidad que una sociedad con la capacidad científica para responder a una emergencia mundial de esa magnitud debe ser aplaudida y ayudada en lugar de ser objeto de invasiones o bombardeos.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció el respaldo a través de la red social X y afirmó que tantas voces no pueden estar equivocadas, remarcando que la isla jamás será una amenaza. El mandatario cubano expresó su gratitud por la solidaridad y por la denuncia firme e inequívoca contra lo que calificó como un castigo colectivo que ya clasifica como genocidio

Denunció que el diseño de «máxima presión» que de manera enfermiza pregonan algunos desde Estados Unidos es parte de la estrategia para justificar una falsa matriz de colapso y, con ello, una intervención militar, concluyendo que Cuba no está sola.

La Cancillería de Cuba también manifestó su agradecimiento en la red social X al presidente Gustavo Petro por su solidaridad en estos momentos difíciles, y denunció las pretensiones de asfixiar a un pueblo noble que defiende su soberanía.

(Tomado de Telesur TV)

Visitas: 5