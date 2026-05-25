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Año 1959. La mirada lo dice todo. Tú eres el jefe, yo te sigo. Tú me trajiste hasta aquí, yo jamás te defraudaré. Tú eres el líder de la Revolución, yo el soldado más fiel. La mirada lo dice todo. De hermano a hermano. De Raúl Castro a Fidel Castro. Dos cubanos dignos que decidieron sus destinos mucho an­tes de aquella madrugada del 26 de julio de 1953.

Fidel accedió a que Raúl parti­cipara en la acción del Moncada porque José Luis Tassende hizo de intermediario. Y por sus pro­pios méritos, con solo 22 años, fue creciendo como combatiente y revolucionario. Luego la prisión, el exilio en México, el Granma, la Sierra Maestra, la victoria del 1.º de enero, la construcción de una nación que diera al pueblo no solo libertad e independencia, sino cul­tura, prosperidad y soberanía.

Y los Gobiernos estadouniden­ses que no se cansaron, desde el primer día, de preparar atentados contra los dos hermanos. De inten­tar asfixiar a un pueblo por haber seguido a sus líderes sin vacilación. De fabricar argumentos y mentiras, campañas y hasta invasiones con tal de borrar esa autenticidad y ca­risma con que ellos consiguieron la unidad de un país frente al imperio más poderoso de la tierra.

Desde el pasado 20 de mayo han vuelto a intentarlo, ahora con una acusación que solo provoca indig­nación y rechazo, pues se trata de una acción que decidió nuestro Gobierno con justicia en 1996 ante las violaciones de la organización terrorista Hermanos al Rescate. Raúl asumió como Ministro de las FAR lo que cualquier patriota hubiera decidido: exigir respeto a nuestro cielo, a nuestra tierra, a nuestro pueblo.

Año 2026. La mirada lo dice todo. Tu plan es perfecto, yo dirijo la acción. Tú eres martiano y comu­nista, yo te sigo por convicción. Tú saliste absuelto por la historia, yo la escribo todavía con la misma pasión.

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