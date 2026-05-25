México logra récord Guinness con el mural más grande del mundo hecho con pincel

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México alcanzó este domingo un nuevo récord Guinness con el mural histórico realizado con pincel más grande del mundo, una obra artística que rinde homenaje a la pasión futbolística y a la riqueza cultural del país, ante la cercanía de la Copa Mundial 2026 en que la nación latinoamericana será una de las sedes.

Se trata de una obra de más de 200 metros cuadrados que artistas mexicanos realizaron durante 90 días y que recorre la historia del fútbol, desde el juego de pelota mesoamericano, hasta su versión y alcance actual.

La pintura monumental, hecha 100 por ciento por manos mexicanas, ofrece una narrativa visual que mezcla cosmovisión prehispánica, símbolos nacionales y estadios emblemáticos de México.

El mural plantea un recorrido narrativo que inicia con el juego de pelota prehispánico como acto ritual y simbólico; luego pasa por el surgimiento del fútbol moderno en Reino Unido en 1863; su llegada a México, en particular al estado central de Hidalgo, considerado una de las cunas de este deporte en el país; su trayectoria y evolución, hasta convertirse en el fenómeno global actual.

“Lo que usamos nosotros fue pincel, algunas brochas, diferentes tipos de pincel para poder lograr con mucho detalle y con mucha precisión representar todas las formas que contiene”, dijo a Xinhua el creador artístico y director de la obra, Carlos Alberto Badillo Cruz, quien agregó que se trata de una técnica “muy laboriosa” que requiere de “habilidad” y “mucha experiencia”.

Para el artista plástico, crear la pieza representó un profundo compromiso personal, que exigió una extensa investigación y un proceso de síntesis para plasmar en imágenes la tradición del fútbol en México, al ser un deporte que acompaña a la población desde la infancia.

“Toda esta investigación llevó un proceso de transformación en imagen para poder llegar a todos estos elementos, de modo que todo pudiera representar la historia del fútbol en el mundo y este encuentro con el pasado mesoamericano del juego de pelota, que sabemos que también es un antecedente importante en nuestro país”, recordó.

El artista plástico mencionó que el público podrá apreciar a través del mural la evolución histórica del fútbol, su indumentaria, así como personajes emblemáticos del balompié y elementos representativos de la arquitectura mexicana.

En palabras de Badillo Cruz, esta intervención busca también transformar un espacio físico que antes estuvo olvidado, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, en un símbolo de identidad, comunidad y esperanza.

La obra, además, integra símbolos emblemáticos de la Ciudad de México como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y el estadio Azteca, además de los estadios de fútbol de las ciudades del interior Guadalajara y Monterrey.

En la creación del mural participaron diversos artistas mexicanos, entre ellos Vivían Velázquez Ventura, quien consideró que formar parte del proyecto representó una oportunidad única en su carrera.

Para la pintora, siempre será motivo de emoción, satisfacción y orgullo representar a México, pues considera que realizar este mural es un logro que pertenece a todos los colaboradores, no solo a ella, debido a que sus compañeros lo vivieron “con gran felicidad”.

“Es también un orgullo porque viene desde nuestras raíces prehispánicas y va recorriendo generación tras generación”, expresó Velázquez Ventura.

“Se va mostrando (…) desde el juego de pelota que fue con lo que se inició, luego Pachuca (capital del estado de Hidalgo) y posteriormente ya empieza a darse más auge. Es un verdadero orgullo”, agregó la artista.

Dijo en adición que llevar el arte y la cultura de México a otros espacios es también una manera de compartir la identidad, las tradiciones y la sensibilidad del pueblo mexicano.

En la creación del mural colaboraron de manera estrecha la alcaldía Gustavo A. Madero, el Guinness World Records Attempt, el Consejo Cultural Continúa en Movimiento, la Fundación Intercultural Libertad Creativa y Objetiva, así como la Fundación Elena Poniatowska.

(Tomado de Xinhua)

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