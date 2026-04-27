René Sebastián Gómez Torres: la comunicación como puente

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Hay historias que no comienzan en una redacción, sino en la voluntad de tejer voces. La de René Sebastián Gómez Torres podría iniciar en un aula de la carrera de Filología allá por los años 80, entre análisis sintácticos y literarios, pero el punto de partida que lo trae hasta hoy apareció más tarde, en el cruce entre la labor cotidiana y la necesidad urgente de dialogar.

Hoy desde su palco en el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y como uno de los fundadores de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) en Cienfuegos, este hombre, de hablar pausado y convicciones sólidas, mira atrás para evocar los cimientos de un proyecto nacido casi a pulso, y hacia adelante para descifrar el complejo reto de comunicar en una sociedad sedienta de narrativas auténticas y puentes que, más allá de informar, logren conectar.

“Trabajaba de redactor publicitario en el Instituto de Medicina Veterinaria. En esa época, todos los organismos contaban con personas cuya función era dar a conocer el perfil de la entidad, cuáles eran los propósitos de esta, y qué se hacía.

“En aquel momento no existía aun Perlavisión. Entonces, a través del Gobierno se iba a Telecubanacán a informar todo lo relacionado con la actividad que uno realizaba; en mi caso, Veterinaria. Cuando se eliminó esa plaza, fui a trabajar a la Casa de Cultura y hacía lo mismo, pero con la parte artística: los pintores, los instructores de teatro y de las diferentes manifestaciones.

“Todo eso fue consolidándose hasta llegar a lo que hoy en día es la ACCS, pues siempre, de alguna manera, se le ha dado importancia a la comunicación”, rememora René.

Hurga en su memoria y asoman en la conversación los instantes iniciales, cuando se reunían personas de diversa formación pero con la misma función de comunicar. Así fue cobrando cuerpo una organización que no solo agrupa, sino que instruye, orienta y contribuye a enriquecer los conocimientos y a la superación de sus miembros.

René, a partir de su experiencia, ¿qué importancia le concede a la comunicación social?

“Que se dé a conocer los objetivos, los encargos sociales estatales de las diferentes instituciones y organizaciones. Si no se sabe la esencia o lo que hoy en día se denomina la misión de una institución, ¿cómo vamos a lograr integrarnos en la sociedad?, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento del resto de la población?

“Hay que informar, la gente necesita saber qué está pasando y cómo y cuándo va a pasar. Y la Asociación nos une, pues también intercambiamos, sabemos qué hacen los demás y nos integramos. Eso es lo fundamental, estar integrados”.

¿Consideras que las demás organizaciones, donde no tienen esto adelantado, asimilan bien la importancia de la comunicación y de aplicar la nueva Ley?

“En cada lugar, todo el mundo debe saber, aunque no sea el comunicador, cuál es la razón de ser del centro y hacia dónde deben dirigirse para dar a conocer ese trabajo. Por tanto, la comunicación es muy importante y los directivos de los organismos, en las empresas deben tener consciencia de ello. También es necesario alentarlo, instrumentarlo y controlarlo, porque sino las cosas quedan en el aire”.

Y ¿cómo ves el auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales para el acto comunicativo?

“Yo tengo el concepto, a partir de lo estudiado y de la práctica diaria, de que la comunicación debe tratarse como un sistema, pues no todas las personas están pendientes de las redes sociales. Les llega la información de diferentes maneras. Por lo tanto, todas las vías, hasta la comunicación directa, el tú a tú que a veces no se hace como debería, resultan vitales. Se deben contemplar todas las posibilidades. No todo el mundo tiene un teléfono, y si lo tiene, no siempre puede estar conectado mirando las carteleras o lo que hace cada institución.

En tu opinión, ¿qué le falta a la comunicación aquí en la ciudad de Cienfuegos?

“Pienso que, en sentido general, la comunicación requiere de recursos. Y la dinámica de la vida requiere un equipamiento técnico, de la posibilidad de generar muchos trabajos de impresiones, de cartelería, desde la propia institución. Auxiliarnos de diseñadores, informáticos, de todo ese personal con un conocimiento superior y formado para ejercer esa parte de la comunicación. Y ahí, creo, estamos todos, a nivel de país, un poco atrás. Porque podemos hacer muchas cosas, pero a veces no contamos con los recursos”.

La última reflexión de René es elocuente: la comunicación efectiva, la que realmente construye no se hace solo con palabras. Sin embargo, tanto él como el resto de sus compañeros siguen haciendo de la creatividad el capital principal, con ganas de hacer superior a las carencias. Colocaron los cimientos de la ACCS en la provincia y aun hoy sobreedifican ese puente sobre el cual caminan con la urgencia de dialogar y conectar.

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