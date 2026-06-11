Lembranza & TRADIART, abrazando la cultura y la naturaleza (+Fotos)

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El Conjunto de Danzas Lembranza mantuvo bien alto uno de sus emblemas representativos durante el cierre de la XV Edición del Evento TRADIART 2026, como parte del movimiento de culturas vivas comunitarias en apoyo al Día Mundial del Medioambiente, celebrado en días recientes. Por su relevancia, las actividades de la agrupación tuvieron el acompañamiento de la subdelegada del Citma en Cienfuegos, Julia Coba Mir, quien constató los esfuerzos del Conjunto por la promoción no solo de buenas prácticas ecológicas sino del folclor local y la cultura. Con los ritmos de mi Tierra, en la sede del Proyecto Aycayía －aupado este por Lembranza desde el consejo popular de Junco Sur－, fue una de ellas, en la cual se escenificó la leyenda de la india Aycayía, se sembraron plantas ornamentales, más el icónico árbol de la majagua. Todo ello con el protagonismo de niños y jóvenes talentosos e invitados especiales como el Premio Nacional de Cultura Comunitaria Alberto Vega Falcón.

A su vez, en Arte frente al mar, realizada en la Laguna del Cura, se fomentaron los valores artísticos en espacios naturales, el bodyart y la fotografía como resortes de especial interés, y la ya acostumbrada intervención ecológica con la recogida de desechos sólidos en los alrededores.

Otras acciones formaron parte del taller “Arte y medioambiente por una vida saludable” insertado dentro de la campaña Decide Tu Juego para promover la salud integral de los adolescentes en la que tiene un rol cimero Prosalud, la Línea de Jóvenes por la Vida y la UNICEF, liderado asimismo por la iniciativa Team Vigor.

Entre los objetivos que tuvo TRADIART en esta ocasión, fue visualizar los aportes y proyecciones de Lembranza a la danza en sus tres décadas de fundado, con plena madurez artística, sin olvidar una dimensión clave como la educación ambiental y la promoción de hábitos saludables en la formación de diversas generaciones.

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