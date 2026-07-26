Judo, remo y tiro en el foco de atención hoy en Santo Domingo

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Por su posible impacto en el medallero general por países, la continuación de la actividad competitiva en disciplinas como judo, remo y tiro deportivo, centrará la atención de Cuba hoy durante la segunda jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en esta urbe hasta el día 8 de agosto venidero.

Este domingo 26, fecha de carácter histórico para la mayor de las Antillas, proseguirán las acciones en el pabellón de judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en las divisiones de 63 y 70 kilogramos (kg) para las mujeres, y los 73 y 81 kg para hombres, de forma tal que subirán a los tatamis Maylín del Toro (63 kg), Anisleydis Ur López (70 kg), Marlón Herrera (73 kg) y Rubén Darío Romero (81 kg), respectivamente.

Además, a primera hora el remo entrará en acción con el doble par de remos cortos en ambos sexos, integrado entre damas por Raima Ortiz y Loraidis Echavarria y entre hombres por Leduar Suárez y Reidy Cardona, mientras en el tiro se competirá en skeet individual y por equipos con Juan M. Rodriguez, José González, Miguel Hernandez y Dayanis Montero como protagonistas.

Resalta también el programa de la justa un amplio accionar en el tiro con arco, que dirimirá el enfrentamiento de la mayor de las Antillas ante Colombia en el arco compuesto y los cruces de eliminación directa en el recurvo de ambos sexos, mientras en el badminton iniciarán los cotejos en individuales y dobles para hembras y varones, incluido el mixto.

Otras disciplinas en liza con presencia de cubanos serán ajedrez, gimnasia rítmica, raquetbol, taekwondo, tenis y patinaje artístico, mientras en los colectivos destacan el softbol y hockey femenino, el voli playero con la dupla de Maikelín Driks y Kailin Garrido y el seleccionado de voleibol de sala masculino, sorprendido la víspera por Puerto Rico.

Hasta la fecha, Cuba marcha segunda en el medallero de los Juegos con cuatro doradas e igual cantidad de bronces, para un total de ocho premios, solo por detrás del líder México (7-5-6-18).

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