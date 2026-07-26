Reino Unido y Francia amplían arsenales nucleares, denuncia Rusia

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El Reino Unido y Francia iniciaron un incremento encubierto de sus arsenales nucleares, lo que contradice el principio de transparencia que predican, declaró hoy el diplomático ruso, Gennadi Gatilov.

El embajador del país eslavo ante la ONU en la ciudad suiza de Ginebra, refirió a la prensa que «Londres y París están comenzando a aumentar de manera opaca, es decir, encubierta, sus arsenales nucleares, sin importarle que con ello estén pisoteando el principio de transparencia que ellos mismos predican».

Gatilov explicó que el Reino Unido está reabriendo sus aeródromos para albergar armas nucleares tácticas estadounidenses, mientras que Francia está invoulucrando a países europeos no nucleares en «esquemas desestabilizadores similares a las misiones nucleares conjuntas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En el marzo pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que du país entraba en un período de «disuasión nuclear avanzada», que incluye el aumento del número de ojivas nucleares y la participación de países europeos en ejercicios conjuntos de disuasión.

La «doctrina» nuclear francesa, según Macron, incorporará a ocho países de Europa: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Grushkó, indicó anteriormente que la ampliación de los arsenales nucleares del Reino Unido y Francia alimenta una nueva carrera armamentística y contradice los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear.

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