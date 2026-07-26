EEUU ataca el noble servicio médico cubano, denuncia France Cuba

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Estados Unidos arremete ahora contra la colaboración médica, en el corazón del internacionalismo de Cuba, como parte de un reforzado y genocida bloqueo contra ese país, denunció hoy la asociación France Cuba.

Al referirse a recientes medidas unilaterales contra la colaboración médica cubana, el presidente de France Cuba, Fabrice Leclerc, declaró a este medio de comunicación que siempre fue parte de la propaganda para dañar la imagen de Cuba de las administraciones estadounidenses, incluida la de Donald Trump.

La cooperación es un motivo de orgullo para la solidaridad internacional de Cuba y también representa una fuente adicional de recursos para esa nación, señaló el dirigente de la organización creada en 1961, casi con la Revolución.

Siempre el bloqueo norteamericano trata de dañar a todos los sectores que benefician a Cuba y que le permiten hacer funcionar su economía, apuntó el dirigente galo.

En el caso específico de las brigadas médicas, siempre es bueno recordar que ellas ofrecieron sus servicios en Europa, como el caso de Italia, y en territorios de Ultramar franceses en el Caribe, en tiempo de la pandemia de Covid-19, subrayó Leclerc.

Respecto a la decisión de ciertos gobiernos de terminar con la cooperación médica cubana, señaló que en todas esas decisiones, los pueblos siempre agradecieron mucho a Cuba por esa ayuda.

Así fue el caso de Jamaica, donde hubo manifestaciones del pueblo para agradecer a los médicos cubanos, algo que también ocurrió en otros países, subrayó Leclerc.

El mensaje nuestro es que a pesar de la presión ejercida por la administración Trump a los gobiernos que se vieron obligados a tomar esas decisiones, el pueblo no se equivoca y conoce el papel de Cuba y en específico, el de la Brigada Médica de la isla, apuntó.

Respecto al pedido de ejercer una presión sobre los gobiernos europeos para pronunciarse explícitamente contra el bloqueo, Leclerc indicó que desde 2024, cuando se celebró en París la reunión de la solidaridad europea, se avanzó mucho en la cooperación entre esas organizaciones, con acciones comunes.

Pero siempre hay una misión nuestra como organizaciones de solidaridad que es ejercer presión sobre los representantes de cada país e interpelar antes cada uno de los dirigentes de las naciones de la Unión Europea, acotó.

Al mismo tiempo, debemos informar a los pueblos de cada país europeo sobre lo que ocurre en Cuba y creo que los políticos europeos están también bajo la presión en el interior de cada país.

Pese a que hay muchas acciones realizadas de conjunto, se elaboran cartas enviadas a la Unión Europea, sobre todo, después de la decisión de ese bloque de limitar su cooperación con Cuba, prevista a partir de los acuerdos de colaboración firmados en 2006, constató.

France Cuba considera que se trata de más de seis décadas de bloqueo genocida para atentar contra las condiciones del pueblo cubano y ahora es ocasión para reconocer la voluntad de resistencia de ese país caribeño, en medio del refuerzo del cerco por la Casa Blanca.

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