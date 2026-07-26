Desde Santiago, un asalto de amor a la historia Patria y al presente

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Antes de que el sol despuntara sobre la Ciudad Héroe, el silencio de la antigua segunda fortaleza militar en importancia del país se rompió con las voces de una nueva generación que sigue encontrando en el 26 de Julio una fecha para recordar, aprender y proyectarse hacia el futuro.

Donde hace 73 años sonaron los disparos del asalto al Cuartel Moncada, hoy canciones, poemas y banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio acompañaron el pase de lista a los combatientes caídos, mientras estudiantes de distintas enseñanzas en la ciudad cabecera evocaron con lápices gigantes la acción encabezada por Fidel Castro en la mañana de la Santa Ana de 1953, considerada el inicio de la última etapa de la lucha revolucionaria en Cuba.

Estar aquí es entender que la historia no está solo en los libros, pues cuando uno escucha los nombres de los jóvenes que participaron en el asalto comprende el valor de defender las ideas por las que entregaron su vida y de amar a Cuba, refirió a la Agencia Cubana de Noticias la estudiante de preuniversitario Laura Hernández, quien asistió en representación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

Para Daniel Pérez, alumno de secundaria básica, la experiencia resulta inolvidable.

Siempre había visto este acto por la televisión, pero vivirlo aquí es diferente, uno entiende mejor lo que hicieron aquellos jóvenes de la generación del centenario de Martí y siente que como integrante de la generación del centenario del Comandante en Jefe le corresponde cuidar lo que otros conquistaron con tanto sacrificio, afirmó.

A la ceremonia acudieron Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba; dirigentes de organizaciones políticas y de masas, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, y una representación del pueblo santiaguero.

Los ¡Viva Cuba!, las interpretaciones artísticas y palabras dedicadas a la Patria marcaron una ceremonia sencilla, pero cargada de simbolismo, en uno de los espacios más representativos de la memoria histórica nacional.

El asalto simbólico al otrora cuartel Moncada constituye un encuentro entre la historia y quienes tienen la responsabilidad de preservarla, y, también, en tiempos complejos para el país y ante el recrudecimiento del cruel bloqueo económico, comercial, financiero y energético de los Estados Unidos a Cuba una demostración de que, en Santiago de Cuba, el espíritu de la madrugada del 26 de julio permanece vivo.

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