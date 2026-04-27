Dispone Bandec Cienfuegos de variados canales de comunicación

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Nada mejor que recibir respuesta, puede que no siempre la que procura escuchar en el momento, pero sí una explicación que le genere tranquilidad al elegir el camino adecuado; para atender las quejas y peticiones de clientes, Bandec Cienfuegos dispone de diferentes canales oficiales.

Trasladarse hasta la sucursal bancaria es una de las opciones para conocer sobre los servicios que ofrece el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en la Perla del Sur; las redes sociales, el correo electrónico y comunicar vía telefónica puede serle más atractivo, cómodo y ahorrativo.

“Desde el año 2019, nuestro banco comercial incursiona en las plataformas digitales como una herramienta para mantener informada a la población, el mundo cambia y lograr un mayor acercamiento, banco cliente, desde lo virtual, es más que una propuesta; genera un producto agregado para beneficiar a la población y la institución financiera”, comparte José Rebollido Batista, director provincial de Bandec.

“Estos canales se acogen a la Ley 167 del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas”, agrega el directivo; disposición aprobada, por la Asamblea Nacional del Poder Popular y publicada en la Gaceta Oficial del 13 de diciembre de 2024, para respaldar trámites y derechos de los ciudadanos, ante la entidad y recibir respuesta de las mismas.

BANDEC DE CIENFUEGOS EN FACEBOOK Y OTRAS PLATAFORMAS

Sobre los canales de comunicación desde la distancia el directivo detalla, “contamos con una página en Facebook, identificada como Bandec de Cienfuegos. Además de informar permite esclarecer dudas y atender casos en particular a través de la mensajería Messenger y WhatsApp, como se conoce “escribir al privado”, una modalidad de satisfacción por quienes la utilizan.

“Si el cliente prefiere Telegram, en esta red social puede unirse al canal de la institución u optar por los perfiles institucionales en las aplicaciones X e Instagram; la banca amplía rápidamente y para la mejor operatividad del cliente el conocimiento es preciso.

“A nivel provincial se habilita además, un correo electrónico, atencionalcliente@dpcf.bandec.cu , disponible desde la comunicación nacional utilizando el celular o computadora del centro de trabajo u hogar; también el número de teléfono 43515365, este suele ser muy utilizado por jubilados”.

El intercambio cliente y banco se amplía a diferentes niveles de la institución financiera. “El Banco de Crédito y Comercio, en su oficina central, esta visible en las redes sociales y dispone también del sitio web https://portal.bandec.cu; ofrece a la población comunicarse a través de la Banca Telefónica 80201996, así como el correo infobandec@oc.bandec.cu y la plataforma digital Bienestar del Banco Central de Cuba”, especifica el director provincial en Cienfuegos.

Cumplir con los clientes y la ley. “Cada caso que acude a las oficinas es atendido en el término establecido, en la actualidad los clientes en general, naturales y jurídicos, así como residentes Cuba y en extranjeros, escogen la atención virtual para intercambiar, informar planteamientos y mantenerse actualizado; es una satisfacción que la mayoría de los contactos satisfacen su necesidad y logran conocer mayor información sobre los servicios bancarios, entre ellos los disponibles desde la distancia, por lo general opciones que antes desconocían”.

Con esta alternativa de atención todos ganan, los clientes logran mantenerse actualizados sobre el horario, nuevos servicios y demás novedades, sin tener que gastar tiempo y hacer fila; la recepción de quejas y peticiones de forma presencial se mantiene vigente y es un derecho del ciudadano, pero también los beneficios cuando es atendido desde la distancia y logra recibir respuesta.

La tramitación de quejas y peticiones es un derecho del ciudadano, optar por los contactos oficiales ahorra tiempo, facilita ser escuchado y obtener respuesta según el caso en particular; es importante que el cliente conozca que su solución puede no ser la misma de otra persona, por tanto, acudir mediante canales bancarios oficiales puede hacer más corto el camino.

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