Teherán cuestiona falta de compromiso de EEUU con la vía diplomática

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó hoy que no existen señales claras de una voluntad real por parte de Estados Unidos para avanzar en el proceso diplomático entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia iraní señaló que, pese a los contactos recientes, aún persisten dudas sobre el compromiso de Washington con una solución negociada.

Araghchi calificó de “muy fructífera” su reciente visita a Islamabad, donde sostuvo conversaciones en el marco de los esfuerzos de mediación impulsados por Pakistán para poner fin al conflicto.

Durante ese viaje, explicó, Teherán presentó su visión para establecer un mecanismo práctico que permita alcanzar un acuerdo definitivo.

El canciller iraní reiteró, sin embargo, que no ha observado hasta el momento una disposición genuina de Estados Unidos para impulsar de manera efectiva la diplomacia.

La visita a Pakistán forma parte de una gira regional que incluye también Omán y Rusia, en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones tras la ronda celebrada el 11 de abril en Islamabad, sin resultados concretos.

El proceso tiene lugar luego de la tregua anunciada el 8 de abril entre Washington y Teherán, la cual fue extendida posteriormente a petición de Pakistán, según informó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las tensiones se mantienen tras el conflicto iniciado el 28 de febrero, que dejó miles de víctimas, mientras ambas partes continúan evaluando opciones para una posible salida negociada.

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