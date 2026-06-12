Unión de Juristas en Cienfuegos: la capacitación como brújula

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La Unión de Juristas de Cuba (UNJC) es una organización no gubernamental que agrupa a los profesionales del Derecho en todas sus especialidades, surgida el 8 de junio de 1977, la cual destaca por su perfil científico-profesional e impulsa- desde su gestión- el desarrollo de la ciencia jurídica, la práctica del derecho y la superación profesional de sus miembros.

Bien lo sabe la Máster Irina Ruiz Varas, presidenta de la UNJC en Cienfuegos. “En estos tiempos de modificación legislativa que no cesa, porque ha sido un calendario de modificación legislativa muy profundo, esta necesidad de superación se acrecienta cada día; fundamentalmente porque en el conocimiento cabal de la materia en la que cada uno se desenvuelve es que podemos encontrar una manera de hacer que responda más a los intereses de las personas naturales o jurídicas, cuya asesoría legal está a nuestro cargo”, precisa.

Destaca Irina que las acciones de capacitación se gestan desde la organización, pero también desde cada una de las instituciones del sector, lo que amplía el diapasón de temas y opciones. No en vano, los reconocimientos realizados en la reciente celebración del día del trabajador jurídico estuvieron en consonancia con el desempeño destacado en ese apartado.

“Es importante que comprendamos que resulta vital insertarse en estas acciones que se generan, porque de eso va el trabajo de la organización y nos ofrece ´muchas herramientas para hacer más efectivo y eficaz nuestro desempeño”, apunta.

No menos importante resulta el aprovechamiento de los espacios virtuales existentes para la superación y otras actividades propias del funcionamiento de la UNJC y las instituciones jurídicas; “lo cual nos permite socializar experiencias de trabajo en la tramitación de determinados procesos y compartir información para mejorar las relaciones entre los grupos de trabajo de cada una de las delegaciones”.

Otras prioridades en 2026

“Insistimos también en el trabajo de los Capítulos, pues no todos funcionan de la misma manera, la misma vitalidad y resultados. Se requiere revitalizarlos, afianzar su labor que tributa directamente al de las sociedades científicas; y para lograrlo se requiere de la participación activa y consciente de todos los juristas de la provincia”, asegura la presidenta de la UNJC.

Otra de las prioridades en el actual período es el fortalecimiento de las delegaciones y estructuras municipales. “Sobresale en ese particular la delegación de base municipal de Cumanayagua, que deviene ejemplo de cuánto se puede lograr cuando hay empeño. Pasó de un funcionamiento, prácticamente nulo a ser la más destacada por sus resultados integrales”.

Tampoco se descuida en territorio perlasureño el vínculo de los estudiantes de la Licenciatura y el Técnico medio en Derecho. Dicho acompañamiento ocurre en las aulas y también en cada una de las instituciones jurídicas a donde llegan los muchachos a reafirmar los conocimientos.

La UNJC forma parte de la sociedad civil cubana, lo cual se convierte en motivo de compromiso para con la sociedad. En ese cometido, los juristas cienfuegueros contribuyen a la cultura jurídica de la población, tan necesaria para el entendimiento de los procesos que vivimos, con la modificación de prácticamente todas las normas legales vigentes en nuestro país.

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