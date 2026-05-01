Primero de Mayo: una jornada por la dignidad de los cubanos (+Trabajos relacionados)

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Variopinta como el entramado social de la Isla ha sido el desfile por el Primero de Mayo en Cienfuegos. Luego de la marcha, Marisela Santos Díaz, profesora de Historia de Cuba de la Universidad de Cienfuegos, recuerda el significado de la fecha para los trabajadores de la Isla.

“Para los cubanos el Primero de Mayo constituye una fiesta. Es la representación, no de los trabajadores, sino del pueblo, en defensa de su dignidad, su libertad, en defensa del socialismo y de la historia de aquellos que tanto lucharon y entregaron su vida para que hoy, mientras en otras partes del mundo los trabajadores luchan por mejoras salariales, por otras condiciones, aquí vemos cómo el pueblo marcha unido con los hijos, los estudiantes… Porque el Primero de Mayo significa independencia”, asegura.

Primero de Mayo significa para los cubanos que esta tierra seguirá siendo por siempre para los cubanos. Significa la unidad del pueblo con el Partido”, afirma.

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