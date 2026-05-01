Más de 6 millones de cubanos dieron su firma por la Patria

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Más de seis millones 230 mil cubanos ejercieron su firma por la Patria, en defensa de la soberanía nacional, contra el bloqueo estadounidense y la guerra.

El anuncio del cierre del proceso se realizó en el acto central por el Primero de Mayo en Cuba, en presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

El presidente Díaz-Canel recibió el libro con las 6 230 973 firmas de trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales.

La iniciativa denominada “Mi firma por la Patria” constituyó un ejercicio de soberanía popular frente a la escalada de agresiones contra la nación, impulsada por organizaciones de la sociedad civil como respuesta al bloqueo económico, comercial y financiero, y a la guerra híbrida contra Cuba.

Al estampar su firma, los ciudadanos cubanos ejercieron un derecho y cumplieron el deber consagrado en la Constitución de defender la nación, reafirmando la sagrada unidad nacional.

El proceso coincidió con el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y evidenció la vocación de paz del pueblo cubano.

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