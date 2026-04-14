Taller de Innovación Electoral en Cienfuegos

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Promover la investigación y la innovación en función de los procesos que desarrolla el órgano electoral y contribuir a la formación y superación de cuadros y directivos resultó propósito fundamental del primer Taller de Innovación Electoral, desarrollado en Cienfuegos con la participación de autoridades electores, vocales, especialistas y trabajadores de la provincia.

Oportunidad para mostrar experiencias, saberes y resultados de investigaciones devino la cita en que se presentaron seis ponencias de cinco autores, a tono con los ejes temáticos definidos: Gestión de la calidad y mejora continua en los procesos electorales y transformación digital, y modernización tecnológica del sistema electoral.

Otros temas generales abordados fueron Comunicación social, participación ciudadana y transparencia electoral, junto a Perfeccionamiento de procesos estratégicos del órgano electoral y Gestión administrativa, gestión documental, archivos y gestión del talento humano.

Luego de las exposiciones, el jurado actuante decidió otorgar la categoría de Destacado a: Síntesis histórica de elecciones en Cruces. Una alternativa de la formación ciudadana, de Leonardo Cabrera Molina, vocal de Consejo Electoral Cruces; Organización de los procesos económicos en el órgano electoral provincial, de Darío Alomá Díaz, especialista en Recursos Humanos, así como Cienfuegos, por una comunicación efectiva y Propuesta de Normas de Redacción para un estilo propio, de la Comunicadora del órgano provincial.

Con la categoría de Relevante se alzaron: Claves para la excelencia electoral de María Elena Monteagudo Trujillo, vocal del Consejo electoral municipal de Palmira y Talleres sobre Sistema electoral cubano para contribuir a la formación ciudadana de estudiantes de nivel medio, de Bárbara Valdés González, jefa del equipo de supervisores del órgano electoral de Cruces.

Lilliam Abreu Capote, secretaria del Consejo electoral provincial, valoró la jornada de muy fructífera, ya que “este primer taller tuvo como objetivo poner la ciencia en función del quehacer diario de los órganos y mejorar los resultados de nuestro trabajo”, momento en el cual resaltó la participación de los municipios, con temas de mucho interés.

“De manera general, en los trabajos se resumen lo que hemos implementado para perfeccionar el quehacer de las distintas especialidades y cómo extender las experiencias a todo el territorio”, afirmó.

La realización del primer Taller de Innovación Electoral de Cienfuegos rindió tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio y al séptimo aniversario de la creación del Consejo Electoral Nacional.

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