Unión Económica Eurasiática, pilar fundamental en el nuevo orden global

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 5 segundos

El vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, expresó que una de las máximas prioridades de Cuba en el bloque regional es fomentar la participación de los inversores e instituciones financieras euroasiáticas en el desarrollo económico y social del país

ASTANA, KAZAJISTÁN. – Poco antes de las tres de la tarde, hora local, el presidente de la República de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, en su condición de jefe de los Órganos de la Unión Económica Euroasiática, dio la bienvenida en el Palacio de la Independencia a los mandatarios de Rusia, Belarús, Kirguistán y Armenia —naciones que integran la Unión— y a los jefes de las delegaciones de los países observadores, entre ellos el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa.

Luego del primer saludo, los jefes de Estado de la alianza económica y los representantes de las naciones observadoras se tomaron la tradicional foto de familia de la reunión cumbre.

Poco después, en uno de los salones del majestuoso y moderno Palacio, sesionó la reunión ampliada del Consejo Supremo Económico Euroasiático. En ese foro, el presidente ruso Vladímir Putin manifestó su apoyo a la expansión de la Unión Económica Euroasiática y consideró al bloque regional como un pilar fundamental para el necesario orden global multipolar.

«La sólida integración euroasiática genera beneficios tangibles para cada nación miembro de nuestra Unión, favorece los ingresos empresariales y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestros países. La dinámica de los principales indicadores macroeconómicos de nuestro quinteto es estable y positiva», enfatizó.

Al intervenir en el Consejo Supremo Económico Euroasiático, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa destacó lo importante que es para Cuba participar en esta cumbre en su condición de Estado Observador. También ponderó, entre los resultados positivos para el país, la firma del Plan de Acción Conjunta con la Unión Económica Euroasiática para el período 2026-2030, realizada este jueves durante el V Foro Económico del grupo regional.

Asimismo, el vicepresidente trasladó el interés de Cuba de alcanzar una mayor inserción en este relevante mercado y avanzar en proyectos como el de la Zona Especial de Desarrollo Mariel que, de concretarse, podría ser la puerta de entrada del comercio de los países de la Unión Económica Euroasiática a la región de América Latina y el Caribe. Valdés Mesa también hizo referencia a otros negocios de interés común en las áreas de fuentes renovables de energía, agricultura, salud, biotecnología e inteligencia artificial.

En su discurso ante el Consejo Supremo Económico Euroasiático, el vicepresidente cubano denunció la escalada del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en los últimos años, las dos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y el cerco energético impuesto.

Al respecto, agradeció al presidente Vladímir Putin por la ayuda ofrecida a Cuba, materializada en un barco con 100 000 toneladas de crudo —siendo este, remarcó, el único combustible que ha entrado al país en lo que va de año.

En la sesión, también la delegación iraní, en su condición de Estado Observador, condenó la agresión militar de Estados Unidos a su territorio, a la vez que destacó el lugar clave de la Unión Económica Euroasiática en la diplomacia económica de Irán y subrayó la firme voluntad de Teherán de expandir y profundizar la cooperación estratégica.

La declaración final de esta reunión ampliada del Consejo Supremo Económico Euroasiático ratificó el papel de la Unión como un actor clave en un mundo multipolar, buscando fortalecer las alianzas con estados observadores como Cuba e Irán frente a los desafíos financieros y políticos globales.

Visitas: 0