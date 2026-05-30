Legisladores de Uruguay piden a Estados Unidos el cese del bloqueo contra Cuba

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En una carta abierta, hecha pública hoy, legisladoras y legisladores frenteamplistas se dirigen a los congresistas de EEUU y afirman: “Hacemos un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia externa contra Cuba, privilegiando mecanismos de entendimiento que permitan avanzar hacia relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la paz”.

En la carta que firman 13 senadoras y senadoras y 15 diputadas y diputados, manifiestan a los congresistas de EEUU su “profunda preocupación y rechazo frente a la continuidad de las medidas de presión económica, las restricciones unilaterales y las recientes declaraciones que contemplan escenarios de intervención contra la República de Cuba”.

“Reconocemos y valoramos las voces dentro de la comunidad internacional y del Congreso de los Estados Unidos que han promovido caminos distintos a la confrontación, apostando por el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones diplomáticas”, dicen en la misiva.

A continuación reproducimos íntegramente la carta de las y los legisladores frenteamplistas y las firmas que la acompañan.

La carta

Respetables congresistas:

Los parlamentarios de Uruguay expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la continuidad de las medidas de presión económica, las restricciones unilaterales y las recientes declaraciones que contemplan escenarios de intervención contra la República de Cuba.

Consideramos que las políticas de bloqueo y asfixia económica han generado graves consecuencias humanitarias para el pueblo cubano, afectando de manera directa el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y el bienestar de millones de ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, persistan acciones que desconocen los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Advertimos además que la profundización de estas medidas y cualquier amenaza de intervención solo contribuyen a aumentar las tensiones en la región, debilitando los esfuerzos de integración, estabilidad y convivencia pacífica en América Latina y el Caribe.

Reconocemos y valoramos las voces dentro de la comunidad internacional y del Congreso de los Estados Unidos que han promovido caminos distintos a la confrontación, apostando por el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones diplomáticas.

En ese sentido, hacemos un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia externa contra Cuba, privilegiando mecanismos de entendimiento que permitan avanzar hacia relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la paz.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la construcción de una región latinoamericana unida, libre de amenazas y de medidas coercitivas que afectan a las poblaciones civiles.

Parlamentarios de Uruguay

Senador Aníbal Pereyra Huelmo

Senadora Bettiana Díaz Rey

Senadora Blanca Rodriguez

Senador Daniel Borbonet

Senador Daniel Caggiani

Senador Eduardo Brenta

Senador Felipe Carballo

Senador Gustavo González

Senador Hebert Eduardo Antonini

Senadora Liliam Kechichian

Senadora Lilián Abracinskas

Senador Oscar Andrade

Senadora Patricia Kramer

Diputado Alejandro Zavala

Diputado Aníbal Méndez

Diputado Bruno Giometti

Diputado Carlos Reutor

Diputado Carlos Reyes

Diputado Carlos Rodriguez Gálvez

Diputado Carlos Varela

Diputado Daniel Diverio

Diputada Diana Noy

Diputada Estela Pereyra Cardozo

Diputado Federico Preve Cocco

Diputado Fernando Amado

Diputado Gabriel Tinaglini

Diputado Luis Enrique Gallo

Diputada Magela Rinaldi

Diputada Mary Araujo

Diputada María Inés Obaldía

Diputada Natalia Diaz

Diputado Pablo Inthamoussu

Diputada Sandra Nedov

Diputado Sebastián Valdomir

Diputada Susana Camarán Cawen

Diputada Sylvia Ibarguren

Diputada Tatiana Antúnez

Diputado William Martinez

(Tomado de El Popular)

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