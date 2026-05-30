Legisladores de Uruguay piden a Estados Unidos el cese del bloqueo contra Cuba
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En una carta abierta, hecha pública hoy, legisladoras y legisladores frenteamplistas se dirigen a los congresistas de EEUU y afirman: “Hacemos un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia externa contra Cuba, privilegiando mecanismos de entendimiento que permitan avanzar hacia relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la paz”.
En la carta que firman 13 senadoras y senadoras y 15 diputadas y diputados, manifiestan a los congresistas de EEUU su “profunda preocupación y rechazo frente a la continuidad de las medidas de presión económica, las restricciones unilaterales y las recientes declaraciones que contemplan escenarios de intervención contra la República de Cuba”.
“Reconocemos y valoramos las voces dentro de la comunidad internacional y del Congreso de los Estados Unidos que han promovido caminos distintos a la confrontación, apostando por el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones diplomáticas”, dicen en la misiva.
A continuación reproducimos íntegramente la carta de las y los legisladores frenteamplistas y las firmas que la acompañan.
La carta
Respetables congresistas:
Los parlamentarios de Uruguay expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la continuidad de las medidas de presión económica, las restricciones unilaterales y las recientes declaraciones que contemplan escenarios de intervención contra la República de Cuba.
Consideramos que las políticas de bloqueo y asfixia económica han generado graves consecuencias humanitarias para el pueblo cubano, afectando de manera directa el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y el bienestar de millones de ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, persistan acciones que desconocen los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Advertimos además que la profundización de estas medidas y cualquier amenaza de intervención solo contribuyen a aumentar las tensiones en la región, debilitando los esfuerzos de integración, estabilidad y convivencia pacífica en América Latina y el Caribe.
Reconocemos y valoramos las voces dentro de la comunidad internacional y del Congreso de los Estados Unidos que han promovido caminos distintos a la confrontación, apostando por el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones diplomáticas.
En ese sentido, hacemos un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia externa contra Cuba, privilegiando mecanismos de entendimiento que permitan avanzar hacia relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la paz.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la construcción de una región latinoamericana unida, libre de amenazas y de medidas coercitivas que afectan a las poblaciones civiles.
Parlamentarios de Uruguay
Senador Aníbal Pereyra Huelmo
Senadora Bettiana Díaz Rey
Senadora Blanca Rodriguez
Senador Daniel Borbonet
Senador Daniel Caggiani
Senador Eduardo Brenta
Senador Felipe Carballo
Senador Gustavo González
Senador Hebert Eduardo Antonini
Senadora Liliam Kechichian
Senadora Lilián Abracinskas
Senador Oscar Andrade
Senadora Patricia Kramer
Diputado Alejandro Zavala
Diputado Aníbal Méndez
Diputado Bruno Giometti
Diputado Carlos Reutor
Diputado Carlos Reyes
Diputado Carlos Rodriguez Gálvez
Diputado Carlos Varela
Diputado Daniel Diverio
Diputada Diana Noy
Diputada Estela Pereyra Cardozo
Diputado Federico Preve Cocco
Diputado Fernando Amado
Diputado Gabriel Tinaglini
Diputado Luis Enrique Gallo
Diputada Magela Rinaldi
Diputada Mary Araujo
Diputada María Inés Obaldía
Diputada Natalia Diaz
Diputado Pablo Inthamoussu
Diputada Sandra Nedov
Diputado Sebastián Valdomir
Diputada Susana Camarán Cawen
Diputada Sylvia Ibarguren
Diputada Tatiana Antúnez
Diputado William Martinez
(Tomado de El Popular)
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