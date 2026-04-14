Participará Cienfuegos en FITCuba 2026

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La provincia cubana de Cienfuegos participará activamente en la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026, que tendrá lugar mediante la modalidad virtual, entre los próximos días 7, 8 y 9 de mayo en áreas de la reconocida playa de Varadero, en Matanzas.

Yuri Quevedo Pupo, Delegado del Ministerio del Turismo en el centro y sur del país informa que el primer día presentarán los destinos, y en el segundo se posicionarán las intenciones de negocios utilizando chat y video llamadas, según sus intereses.

Cienfuegos acogió como recinto ferial la Casa Verde, perteneciente al Complejo Hotelero Jagua, de este destino, con un gran stand dedicado al turismo local sostenible, que mostrarán al mundo.

Mostrarán, además, los principales atractivos turísticos, sitios de interés cultural y patrimonial, fincas agroecológicas y productos de naturaleza, que combinan el Macizo Montañoso Guamuhaya y el Mar Caribe.

Más de quince entidades expondrán la participación del destino Cienfuegos destacándose en medio del lomerío El Nicho, así como la Villa de Guajimico, además de la bella ciudad Patrimonial de la Perla del Sur. Los expositores también transmitirán en vivo para las páginas institucionales.

La cita prevé que los participantes promuevan ofertas novedosas para el mercado interno, de cara al verano 2026.

Eventualmente garantizarán espacios, con presentaciones culturales y animación.

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