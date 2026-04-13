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Kim Jong Un conversó con canciller chino Wang Yi

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El máximo dirigente de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, conversó con el canciller chino, Wang Yi, durante su visita oficial a Pyongyang, resaltan hoy fuentes oficiales.

Durante el reciente encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China transmitió un saludo del presidente Xi Jinping, gesto que el secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de Asuntos Estatales de la RPDC agradeció y correspondió con un mensaje similar.

Kim y Wang coincidieron en la importancia de intensificar los contactos bilaterales y fortalecer la cooperación estratégica en el actual contexto geopolítico.

El líder de la RPDC reafirmó la voluntad de su país de consolidar la amistad con la nación vecina, basada en principios socialistas, y expresó apoyo a la política de “Una sola China”.

Por su parte, Wang subrayó la disposición de Beijing de impulsar las relaciones bilaterales conforme al entendimiento alcanzado en la cumbre de septiembre pasado.

Según reportó la Agencia Central de Noticias de Corea, ACNC, la reunión concluyó con un intercambio cordial de saludos y Kim deseó que el gobierno y pueblo de China alcancen mayores éxitos en su camino de la modernización socialista bajo la destacada guía de Xi.

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