Integrantes de convoy humanitario rumbo a Gaza permanecen detenidos en el este de Libia

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La organización del convoy humanitario Global Sumud Maghreb denunció este lunes la detención de varios integrantes de una delegación internacional que se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria, tras cruzar el puesto de control militar 5+5, en el este de Libia.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, entre las personas retenidas figuran ciudadanos de Argentina, Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Túnez y Estados Unidos, quienes participaban en la misión solidaria destinada a apoyar a la población palestina en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza.

Entre los detenidos se encuentran los argentinos Lucas Ezequiel Aguilera y Maria Paula Giménez, así como el uruguayo Matias Alvarez Rodriguez, la española Alicia Armesto Núñez, los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el polaco Lauro Kwoczala, el tunecino Ashraf Khoja y la estadounidense Jenelle Jones.

La organización exigió información inmediata sobre el paradero y la situación de los retenidos, además de garantías para preservar su integridad física y permitir la libre circulación del convoy humanitario.

El convoy Global Sumud Maghreb forma parte de las iniciativas internacionales de solidaridad que buscan llevar asistencia humanitaria a Gaza, donde organismos internacionales han alertado sobre el agravamiento de la situación sanitaria, alimentaria y social como consecuencia de la ofensiva israelí y las restricciones al acceso de ayuda.

Hasta el momento, las autoridades del este de Libia no han ofrecido declaraciones oficiales sobre las detenciones ni sobre la situación de los integrantes de la misión.

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