Ratifica Díaz-Canel el apoyo de Cuba a la promoción y el respeto a los Derechos Humanos

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este miércoles en el Palacio de la Revolución un encuentro con George Katrougalos, Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

Durante el intercambio, el mandatario cubano agradeció al experto los pronunciamientos realizados en el Consejo de Derechos Humanos en relación con Cuba y le ratificó la posición de la Isla de cooperar permanentemente con todo el mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas.

Díaz-Canel distinguió la decisión del experto de visitar Cuba en el momento tan complejo que vivimos, una realidad -dijo- que no escapará de su capacidad de percibir lo que sufre el pueblo cubano por el castigo colectivo que le aplica Estados Unidos. Acerca de este sistema de sanciones, el dignatario explicó al visitante que el bloqueo es hoy cualitatitivamente diferente a otros momentos, agravado con las amenazas casi diarias de una acción militar y la construcción de pretextos para justificarla.

El jefe de Estado recordó que la nación ha vivido más de seis décadas bajo el bloqueo económico, comercial, financiero y ahora energético impuesto por su vecino del norte, y subrayó que “lo más perverso de esa política ha sido precisamente su prolongación en el tiempo”.“Es el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad”, enfatizó Díaz-Canel, al tiempo que precisó: “Y no te bloquea cualquiera, te bloquea la potencia más poderosa del mundo”.

“Nuestra decisión va a ser esa, es no rendirnos y resistir pero también poder avanzar”, afirmó Díaz-Canel. “Para nosotros poder avanzar significa ser capaces con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio talento de superar las condiciones más adversas del bloqueo”.

Por su parte, el Experto Independiente agradeció a las autoridades cubanas el apoyo y la cooperación brindados para la realización de su visita académica. Durante el diálogo, Katrougalos abordó los retos que enfrentan el multilateralismo y el Sistema de Naciones Unidas en la coyuntura actual, marcada por evidentes violaciones al Derecho Internacional. Asimismo, hizo referencia a los varios pronunciamientos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos relativos a la ilegalidad del bloqueo de Estados Unidos y el cerco energético que se impone al país, que a pesar de las sanciones destaca por su resiliencia y solidaridad.

El experto valoró que la comunidad internacional es cada vez más consciente de los efectos de estas políticas hacia Cuba y su impacto sobre la población; en ese contexto, reconoció la tradicional voluntad de cooperación de la Isla con las Naciones Unidas y la exhortó a continuar por ese camino.

En el encuentro, que contó con la presencia del miembro del Buró Político y canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el mandatario evocó además el previo intercambio sostenido con Katrougalos durante la Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo en el año 2025.

Katrougalos, catedrático de Derecho Público y exministro de Grecia, se encuentra en La Habana como parte de una visita académica que constituye la segunda ocasión en que visita el país en los últimos dos años. Durante su estancia, el experto impartió una conferencia en un evento académico sobre el actual orden internacional, organizado por la Unión de Juristas, la Universidad de La Habana y la Universidad de Relaciones Internacionales Raúl Roa García.

Asimismo, sostuvo encuentros con los viceministros de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo y Carlos Fernández de Cossío, así como con el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y representantes de la sociedad civil cubana, en un intercambio organizado por la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU). También participó en un intercambio virtual con el Coordinador Residente de Naciones Unidas y otros representantes de agencias, fondos y programas en Cuba.

Como parte de su programa, el experto independiente visitó el Memorial José Martí, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), el Centro de Vida Asistida del Programa Quisicuaba y el Capitolio Nacional.

La visita de Katrougalos se inscribe en el amplio historial de cooperación de Cuba con los mecanismos de derechos humanos de naturaleza universal y no discriminatoria, y constituye una nueva muestra del compromiso del país con el diálogo respetuoso, el multilateralismo y la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

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