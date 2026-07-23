Cuba buscará boleto a Copa Mundial sub-20 de fútbol

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La selección sub-20 de fútbol de Cuba buscará a partir del próximo sábado su tercer boleto a una Copa Mundial de la categoría en la eliminatoria mundialista de la Concacaf que tendrá lugar en México.

Cuba se enfrentará a El Salvador el sábado 25 de julio, luego irá contra Haití el martes 28 de julio y posteriormente chocará con Estados Unidos el viernes 31 de julio, como parte del Grupo A del Campeonato de la Concacaf 2026.

Todos los encuentros de Cuba en la primera ronda clasificatoria se jugarán en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Los Leones del Caribe tratarán de clasificar a su tercera Copa del Mundo de fútbol sub-20 si se obtiene uno de los cuatro boletos en disputa para la próxima cita del orbe, a realizarse en Azerbaiyán y Uzbekistán de 2027.

La fase preliminar del Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2026 se realizó del 23 de febrero al 4 de marzo, mientras que la fase final tendrá lugar del 25 de julio al 9 de agosto, en la urbe mexicana de Puebla (fase de grupos y cuartos de final) y la Ciudad de México (semifinales y final).

Los 12 equipos en pugna fueron distribuidos en tres grupos de cuatro selecciones cada uno y clasifican a la fase de eliminatoria directa las dos mejores selecciones de cada grupo, así como los dos mejores terceros, siguiendo el formato de cuartos de final, semifinales y final.

Los cuatro equipos semifinalistas del torneo se clasifican para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA en 2027, en Azerbaiyán y Uzbekistán, como representantes de la confederación.

El equipo campeón acompañará al conjunto de Estados Unidos al Torneo Olímpico de Fútbol Varonil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Comparten el Grupo B del torneo Sub-20 de la Concacaf las escuadras de México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda, y en el Grupo C rivalizarán Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.

En la anterior eliminatoria de la Concacaf en 2024, Cuba finalizó tercera de su grupo, tras vencer a Jamaica 3-0, caer ante Estados Unidos 0-4 y empatar 1-1 con Costa Rica.

Luego, en cuartos de final los cubanos eliminaron a Honduras en tanda de penales 5-3, después de igualar 1-1 en el tiempo regular y la prórroga.

Aunque en semifinales cayeron 0-2 ante México, ese resultado les aseguró la clasificación directa a la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA de Chile 2025, su segunda participación en la historia tras Turquía 2013.

Cuba consiguió en la fase de grupos en tierras chilenas un histórico empate 2-2 ante la poderosa escuadra de Italia, aunque perdió los otros dos partidos del grupo ante Argentina, que terminó subcampeona mundial, y Australia, campeona de Asia, ambos por igual resultado de 3-1.

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