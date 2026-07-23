Cienfuegos: compromiso y acción en el aniversario 73 de Moncada

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Con júbilo y el compromiso de continuar el.legado de la generación del centenario, representantes del pueblo en el municipio de Cienfuegos, capital de la provincia de igual nombre, se dieron cita esta mañana para conmemorar el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ocurrido el 26 de julio de 1953.

Acompañados por los principales dirigentes politicos del territorio, trabajadores, estudiantes, jubilados y empleados del sector no estatal de la economía se concentraron en el Parque de la Aduana, de esta ciudad, para desarrollar al acto municipal con motivo de la efemérides. La ceremonia devino reafirmación del compromiso adquirido con la generación histórica de la Revolución cubana.

Como muestra de continuidad de la ruta trazada, la ocasión fue propicia para la entrega del carné a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC). De igual forma, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) aprovechó la oportunidad para otorgar el Sello de la organización a miembros que arribaron en fecha reciente.

En ese contexto de homenajes, entidades destacadas por su consagración y compromiso merecieron reconocimientos del Buró municipal del PCC y el Gobierno del territorio. Figuran entre ellas las direcciones de Cultura, Educación, Salud, Deporte, Educación Física y Recreación, por citar algunas. Asimismo fueron agasajadas varias Zonas de Defensa del territorio que sobresalen por su desempeño.

También recibieron reconocimientos actores económicos no estatales por su aporte al desarrollo económico y social del territorio. En ese sentido, el proyecto de desarrollo local OK Soluciones resultó galardonado por su contribución al cambio de la matriz energética en los sectores estatal y residencial, mientras Cárnicos San Antón recibió elogios por la calidad y estabilidad de sus servicios, así como por su contribución al sector público y el apoyo a personas vulnerables.

Al pronunciar las palabras centrales, Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del PCC en el municipio, hizo énfasis en la urgencia del momento: “Es la hora de la acción, de criticar menos y hacer más”, dijo y resaltó cómo la Perla del Sur da cada día una muestra de resistencia ante las difíciles circunstancias actuales.

Pérez Negrín agradeció los esfuerzos del pueblo cienfueguero en aspectos clave como la higienización de la ciudad, los servicios necrológicos y la agricultura. También subrayó el empuje del sector privado y los proyectos de desarrollo local.

Como logros tangibles señaló el crecimiento de la circulación mercantil, la transformación de la gastronomía, la disciplina financiera, la protección a los asistenciados y las oportunidades de empleo, que han beneficiado a más de 2 mil personas.

Además acentuó los avances del territorio en Educación y Salud. Cienfuegos cumple con la política de ingreso a la Educación Superior, mientras los servicios de Salud ofrecen una cobertura del 97 por ciento.

La dirigente partidista llamó a los perlasureños a mantener el espíritu de lucha y a continuar siendo “un pueblo sencillo que hace grandes cosas. No somos perfectos, cometemos errores, pero tenemos una cualidad: cuando la Patria nos llama, respondemos con la frente en alto, la mirada limpia y la certeza de que el futuro nos pertenece”, concluyó.

Con ese mensaje de unidad y acción, la jornada en Cienfuegos reafirmó el vínculo entre la memoria histórica y los desafíos del presente. Entre reconocimientos y compromisos, el acto por el 26 de Julio devolvió a los protagonistas el lugar central en la construcción de un futuro que, como dijo Pérez Negrín, les pertenece.

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