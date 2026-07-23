Voces contra la provocación y el belicismo del Gobierno de EE. UU.

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Personalidades, organizaciones y cubanos residentes en el exterior rechazaron el informe del Departamento de Estado que acusa a la Isla de patrocinar el terrorismo

«El neo-macartismo trasnacional que se reinstaura en EE. UU., desde una corriente claramente fascista, recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles en EE. UU.», dijo recientemente el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre el informe Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI, publicado este lunes por el Departamento de Estado de la nación norteña.

Ante el falaz documento que intenta –sin argumentos ni evidencias sobre la mesa– «quitarle» el ganado cartel de terrorista a Washington y colocárselo a La Habana, víctima durante décadas de ese tipo de crimen, voces del mundo se levantan para recordarle al imperio quién es la verdadera amenaza.

Uno de los pronunciamientos viene del propio Estados Unidos. La congresista Delia Ramírez afirmó, por medio de la red social X, que: «El “análisis” desquiciado del secretario Rubio omite el hecho de que durante más de seis décadas, las políticas de Estados Unidos han desestabilizado a nuestros vecinos en América Latina –incluida Cuba– mediante sanciones, embargos, golpes militares, control territorial y colonización. Hoy, el Departamento de Estado de Trump, liderado por Rubio, continúa esa tradición imperialista mientras hace lo que hacen los autoritarios al criminalizar la disidencia. La política exterior de EE. UU. es responsable de muerte, destrucción y desestabilización. Podemos cambiar eso. Sí podemos convertirnos en buenos vecinos».

De su lado, la agrupación Cuban Americans For Cuba, conformada por ciudadanos de origen cubano, emitió un pronunciamiento en rechazo al texto, donde lo condena y califica como «un acto de provocación y belicismo».

De igual forma, hace énfasis en que «carece de pruebas sólidas y abunda en un lenguaje genérico que suscita serias dudas sobre cómo y para quién se elaboró».

Además, manifiesta su oposición al bloqueo sostenido por el gobierno estadounidense contra la Isla, y asevera que Cuba no representa ninguna amenaza para el pueblo estadounidense, a la vez que aboga por el diálogo e insta al fin del cerco económico.

Entretanto, la Comunidad de Cubanos Residentes en Nicaragua rechazó de manera contundente las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y denunció que buscan justificar nuevas agresiones, destaca un comunicado replicado en redes sociales.

De acuerdo con Prensa Latina, la organización expresó que la política de Washington contra La Habana está marcada por una doble moral y cuestionó las acusaciones estadounidenses sobre supuestos vínculos de Cuba con el radicalismo de izquierda y acciones de subversión, al considerar que

Washington carece de autoridad moral para formular ese tipo de señalamiento.

Alertaron que el intento de fabricar un estado de opinión contra la Mayor de las Antillas podría constituir un preámbulo para justificar nuevas acciones de mayor envergadura. «A los imperialistas y a los apátridas que desde el exterior claman por invasiones y sanciones les advertimos que se equivocan una vez más», expresó el pronunciamiento.

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