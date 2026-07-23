Jóvenes del PT buscan renovación en el Congreso brasileño

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Dirigentes jóvenes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil impulsan hoy el movimiento Congreso del Pueblo, plataforma que busca renovar la representación de esa fuerza en la Cámara de Diputados para las elecciones de 2026.

Presentada esta semana, la iniciativa reúne inicialmente a ocho precandidatos de siete estados brasileños, todos con hasta 35 años de edad y aspirantes por primera vez a un escaño en la Cámara Baja, aunque la mayoría ya ejerce mandatos en concejos municipales o asambleas legislativas.

El grupo está integrado por Luna Zarattini (São Paulo), Pedro Rousseff (Minas Gerais), Ana Júlia Ribeiro (Paraná), Rosa Amorim y Kari Santos (Pernambuco), Laura Sito (Rio Grande do Sul), Brisa Bracchi (Rio Grande do Norte) y Eduardo Zanatta (Santa Catarina).

El movimiento fue concebido por la concejala paulistana Luna Zarattini, invitada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a disputar un escaño federal por São Paulo y quien también integra la coordinación juvenil de la campaña por la reelección del mandatario, detalló Brasil 247.

Según sus organizadores, el Congreso del Pueblo pretende fortalecer un proceso de renovación generacional que, aseguran, ya se desarrolla en municipios y estados, y proyectarlo ahora al ámbito nacional.

Bajo el lema «La renovación ya comenzó», la plataforma sostiene que el Congreso Nacional no refleja la composición social del país y cita como ejemplo que las mujeres representan el 51 por ciento de la población, pero ocupan apenas el 18 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados.

Asimismo, afirma que el 44 por ciento de los diputados proviene del empresariado, mientras la mayoría de la población brasileña pertenece a la clase trabajadora.

En ese contexto, el movimiento defiende que la actual correlación de fuerzas parlamentarias ha dificultado la aprobación de propuestas con amplio respaldo popular y limita la capacidad del Gobierno para implementar el programa respaldado en las urnas.

La iniciativa presentó 13 compromisos políticos, entre ellos el fin de la jornada laboral conocida como escala 6×1, una reforma tributaria basada en mayores impuestos a las grandes fortunas, la eliminación del denominado presupuesto secreto y su sustitución por mecanismos de presupuesto participativo.

También propone una reforma política con paridad de género, cuotas raciales y listas cerradas para las elecciones legislativas, además de impulsar la transición ecológica, la reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas.

Aboga además por cambios en el Poder Judicial para eliminar privilegios y sobresueldos, una renta básica universal y políticas dirigidas a la juventud en áreas como empleo, vivienda, educación y transporte.

En materia de seguridad pública, el grupo plantea priorizar acciones de inteligencia y poner fin a la violencia policial y las masacres.

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